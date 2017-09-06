Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мексиканский «Тигрес» подписал Колоджейчака, зимой защитником интересовался ЦСКА

    «Тигрес УАНЛ» объявил о покупке защитника Тимоти Колоджейчака. Прежде игрок выступал за «Боруссию» их Менхенгладбаха. Сумма сделки составила 5 миллионов евро. О сроках соглашения с 25-летним французом не уточняется.

    Игрок пополнил состав немецкого клуба в январе, перейдя из «Севильи» за 7,5 миллионов евро. Сообщалось об интересе к защитнику со стороны ЦСКА.

    Прежде Колодзейчак играл за «Ниццу», «Лион» и «Ланс».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2017 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      veksus 6 сентября 2017, 23:00

      ЦСКА только интересуется игроками,но не покупает...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11