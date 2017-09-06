Мексиканский «Тигрес» подписал Колоджейчака, зимой защитником интересовался ЦСКА

«Тигрес УАНЛ» объявил о покупке защитника Тимоти Колоджейчака. Прежде игрок выступал за «Боруссию» их Менхенгладбаха. Сумма сделки составила 5 миллионов евро. О сроках соглашения с 25-летним французом не уточняется.

Игрок пополнил состав немецкого клуба в январе, перейдя из «Севильи» за 7,5 миллионов евро. Сообщалось об интересе к защитнику со стороны ЦСКА.

Прежде Колодзейчак играл за «Ниццу», «Лион» и «Ланс».