Мексиканский «Тигрес» подписал Колоджейчака, зимой защитником интересовался ЦСКА

ЦСКА только интересуется игроками,но не покупает...
«Тигрес УАНЛ» объявил о покупке защитника Тимоти Колоджейчака. Прежде игрок выступал за «Боруссию» их Менхенгладбаха. Сумма сделки составила 5 миллионов евро. О сроках соглашения с 25-летним французом не уточняется.
Игрок пополнил состав немецкого клуба в январе, перейдя из «Севильи» за 7,5 миллионов евро. Сообщалось об интересе к защитнику со стороны ЦСКА.
Прежде Колодзейчак играл за «Ниццу», «Лион» и «Ланс».
¡Bienvenido a @TigresOficial, @TimotheeKolo! #SomosTigres pic.twitter.com/NIivYZVtMZ— CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 6 сентября 2017 г.