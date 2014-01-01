Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
3
1
23
5
18
27
12
8
2
2
23
10
13
26
12
7
3
2
20
11
9
24
12
7
1
4
13
13
0
22
12
6
4
2
15
7
8
22
12
6
4
2
17
12
5
22
12
6
3
3
20
10
10
21
12
6
3
3
19
14
5
21
12
5
2
5
17
21
-4
17
12
4
5
3
12
11
1
17
12
5
1
6
19
21
-2
16
12
4
4
4
14
14
0
16
12
3
6
3
14
16
-2
15
12
4
2
6
13
17
-4
14
12
3
4
5
15
19
-4
13
12
3
4
5
18
23
-5
13
12
3
3
6
10
20
-10
12
12
3
2
7
15
22
-7
11
12
3
2
7
17
22
-5
11
12
2
4
6
15
16
-1
10
12
2
2
8
10
18
-8
8
12
1
2
9
10
27
-17
5
Команда
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
15
5
10
16
6
5
0
1
12
3
9
15
7
4
3
0
11
6
5
15
7
4
2
1
16
6
10
14
5
3
2
0
12
1
11
11
5
3
2
0
8
4
4
11
6
3
2
1
10
7
3
11
6
3
1
2
6
6
0
10
5
3
1
1
9
5
4
10
6
3
1
2
10
10
0
10
5
3
0
2
8
7
1
9
6
2
3
1
6
4
2
9
7
2
3
2
13
13
0
9
7
2
2
3
9
6
3
8
6
2
2
2
9
8
1
8
6
2
2
2
6
8
-2
8
5
2
1
2
5
6
-1
7
6
2
0
4
7
9
-2
6
6
1
3
2
4
4
0
6
6
2
0
4
10
11
-1
6
6
1
1
4
6
10
-4
4
7
1
1
5
6
12
-6
4
Команда
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
1
1
11
4
7
16
6
4
1
1
10
4
6
13
6
4
0
2
7
7
0
12
7
3
2
2
10
9
1
11
6
3
1
2
8
5
3
10
6
3
1
2
10
10
0
10
6
3
0
3
11
13
-2
9
6
2
1
3
9
12
-3
7
5
2
1
2
4
4
0
7
7
2
1
4
11
14
-3
7
6
1
4
1
3
4
-1
7
5
2
1
2
6
6
0
7
6
2
0
4
4
9
-5
6
7
1
3
3
4
7
-3
6
6
1
3
2
8
12
-4
6
6
1
2
3
7
11
-4
5
7
1
2
4
5
14
-9
5
5
1
1
3
5
10
-5
4
6
0
3
3
5
9
-4
3
5
0
2
3
6
10
-4
2
6
0
2
4
3
9
-6
2
5
0
1
4
4
15
-11
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире