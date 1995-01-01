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    Сабадель - результаты

    Город Сабадель
    Дивизион Испания-Сегунда B Группа 3
    Сайт http://www.cesabadell.cat
    Стадион Эстадио де ла Нова Креу Альта
    Тренер Хуан Карлос Мандиа
    Турниры:
    Испания. Сегунда (2014/2015)
    42 тур
    		7 июня, воскресенье 19:00 Сабадель 2:2 Осасуна
    41 тур
    		31 мая, воскресенье 19:00 Спортинг 2:0 Сабадель
    40 тур
    		23 мая, суббота 17:00 Рекреативо 3:1 Сабадель
    39 тур
    		20 мая, среда 23:00 Сабадель 1:3 Тенерифе
    38 тур
    		16 мая, суббота 17:00 Леганес 1:1 Сабадель
    37 тур
    		9 мая, суббота 19:00 Сабадель 0:1 Алькоркон
    36 тур
    		2 мая, суббота 21:00 Лас-Пальмас 2:0 Сабадель
    35 тур
    		26 апреля, воскресенье 17:00 Сабадель 3:2 Расинг
    34 тур
    		19 апреля, воскресенье 19:15 Вальядолид 0:0 Сабадель
    33 тур
    		11 апреля, суббота 19:00 Сабадель 2:1 Луго
    32 тур
    		4 апреля, суббота 17:00 Мирандес 0:0 Сабадель
    31 тур
    		29 марта, воскресенье 22:00 Сабадель 1:1 Мальорка
    30 тур
    		22 марта, воскресенье 19:00 Жирона 0:0 Сабадель
    29 тур
    		14 марта, суббота 20:00 Сабадель 1:1 Льягостера
    28 тур
    		7 марта, суббота 22:00 Альбасете 0:0 Сабадель
    27 тур
    		28 февраля, суббота 20:00 Сабадель 2:1 Алавес
    26 тур
    		22 февраля, воскресенье 18:00 Понферрадина 3:0 Сабадель
    25 тур
    		15 февраля, воскресенье 19:00 Сабадель 0:0 Сарагоса
    24 тур
    		8 февраля, воскресенье 19:00 Нумансия 3:0 Сабадель
    23 тур
    		31 января, суббота 20:00 Сабадель 1:4 Барселона Б
    22 тур
    		24 января, суббота 20:00 Бетис 2:0 Сабадель
    21 тур
    		17 января, суббота 18:00 Осасуна 0:0 Сабадель
    20 тур
    		11 января, воскресенье 19:00 Сабадель 2:2 Спортинг
    19 тур
    		4 января, воскресенье 19:00 Сабадель 1:0 Рекреативо
    18 тур
    		20 декабря, суббота 22:00 Тенерифе 1:0 Сабадель
    17 тур
    		14 декабря, воскресенье 23:00 Сабадель 1:2 Леганес
    15 тур
    		10 декабря, среда 22:00 Сабадель 2:2 Лас-Пальмас
    16 тур
    		7 декабря, воскресенье 19:00 Алькоркон 3:2 Сабадель
    14 тур
    		22 ноября, суббота 18:00 Расинг 3:1 Сабадель
    13 тур
    		15 ноября, суббота 20:00 Сабадель 0:0 Вальядолид
    12 тур
    		9 ноября, воскресенье 19:00 Луго 2:1 Сабадель
    11 тур
    		1 ноября, суббота 22:00 Сабадель 3:2 Мирандес
    10 тур
    		25 октября, суббота 18:00 Мальорка 1:0 Сабадель
    9 тур
    		18 октября, суббота 22:00 Сабадель 0:2 Жирона
    8 тур
    		12 октября, воскресенье 20:45 Льягостера 0:1 Сабадель
    7 тур
    		5 октября, воскресенье 19:00 Сабадель 6:1 Альбасете
    6 тур
    		27 сентября, суббота 20:00 Алавес 3:1 Сабадель
    5 тур
    		20 сентября, суббота 22:00 Сабадель 1:0 Понферрадина
    4 тур
    		14 сентября, воскресенье 19:00 Сарагоса 1:1 Сабадель
    3 тур
    		6 сентября, суббота 21:00 Сабадель 0:3 Нумансия
    2 тур
    		30 августа, суббота 21:00 Барселона Б 3:1 Сабадель
    1 тур
    		24 августа, воскресенье 21:00 Сабадель 2:3 Бетис
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