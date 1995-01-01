Турниры:
Испания. Сегунда (2014/2015)
|42 тур
|7 июня, воскресенье
|19:00
|Сабадель
|2:2
|Осасуна
|41 тур
|31 мая, воскресенье
|19:00
|Спортинг
|2:0
|Сабадель
|40 тур
|23 мая, суббота
|17:00
|Рекреативо
|3:1
|Сабадель
|39 тур
|20 мая, среда
|23:00
|Сабадель
|1:3
|Тенерифе
|38 тур
|16 мая, суббота
|17:00
|Леганес
|1:1
|Сабадель
|37 тур
|9 мая, суббота
|19:00
|Сабадель
|0:1
|Алькоркон
|36 тур
|2 мая, суббота
|21:00
|Лас-Пальмас
|2:0
|Сабадель
|35 тур
|26 апреля, воскресенье
|17:00
|Сабадель
|3:2
|Расинг
|34 тур
|19 апреля, воскресенье
|19:15
|Вальядолид
|0:0
|Сабадель
|33 тур
|11 апреля, суббота
|19:00
|Сабадель
|2:1
|Луго
|32 тур
|4 апреля, суббота
|17:00
|Мирандес
|0:0
|Сабадель
|31 тур
|29 марта, воскресенье
|22:00
|Сабадель
|1:1
|Мальорка
|30 тур
|22 марта, воскресенье
|19:00
|Жирона
|0:0
|Сабадель
|29 тур
|14 марта, суббота
|20:00
|Сабадель
|1:1
|Льягостера
|28 тур
|7 марта, суббота
|22:00
|Альбасете
|0:0
|Сабадель
|27 тур
|28 февраля, суббота
|20:00
|Сабадель
|2:1
|Алавес
|26 тур
|22 февраля, воскресенье
|18:00
|Понферрадина
|3:0
|Сабадель
|25 тур
|15 февраля, воскресенье
|19:00
|Сабадель
|0:0
|Сарагоса
|24 тур
|8 февраля, воскресенье
|19:00
|Нумансия
|3:0
|Сабадель
|23 тур
|31 января, суббота
|20:00
|Сабадель
|1:4
|Барселона Б
|22 тур
|24 января, суббота
|20:00
|Бетис
|2:0
|Сабадель
|21 тур
|17 января, суббота
|18:00
|Осасуна
|0:0
|Сабадель
|20 тур
|11 января, воскресенье
|19:00
|Сабадель
|2:2
|Спортинг
|19 тур
|4 января, воскресенье
|19:00
|Сабадель
|1:0
|Рекреативо
|18 тур
|20 декабря, суббота
|22:00
|Тенерифе
|1:0
|Сабадель
|17 тур
|14 декабря, воскресенье
|23:00
|Сабадель
|1:2
|Леганес
|15 тур
|10 декабря, среда
|22:00
|Сабадель
|2:2
|Лас-Пальмас
|16 тур
|7 декабря, воскресенье
|19:00
|Алькоркон
|3:2
|Сабадель
|14 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Расинг
|3:1
|Сабадель
|13 тур
|15 ноября, суббота
|20:00
|Сабадель
|0:0
|Вальядолид
|12 тур
|9 ноября, воскресенье
|19:00
|Луго
|2:1
|Сабадель
|11 тур
|1 ноября, суббота
|22:00
|Сабадель
|3:2
|Мирандес
|10 тур
|25 октября, суббота
|18:00
|Мальорка
|1:0
|Сабадель
|9 тур
|18 октября, суббота
|22:00
|Сабадель
|0:2
|Жирона
|8 тур
|12 октября, воскресенье
|20:45
|Льягостера
|0:1
|Сабадель
|7 тур
|5 октября, воскресенье
|19:00
|Сабадель
|6:1
|Альбасете
|6 тур
|27 сентября, суббота
|20:00
|Алавес
|3:1
|Сабадель
|5 тур
|20 сентября, суббота
|22:00
|Сабадель
|1:0
|Понферрадина
|4 тур
|14 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарагоса
|1:1
|Сабадель
|3 тур
|6 сентября, суббота
|21:00
|Сабадель
|0:3
|Нумансия
|2 тур
|30 августа, суббота
|21:00
|Барселона Б
|3:1
|Сабадель
|1 тур
|24 августа, воскресенье
|21:00
|Сабадель
|2:3
|Бетис