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Испания. Сегунда
Команды
Сабадель
Состав
€ 4,85 млн
Сабадель - состав команды
Сабадель
Испания. Сегунда
Стадион:
Эстадио де ла Нова Креу Альта
Сайт:
http://www.cesabadell.cat
Тренер:
Хуан Карлос Мандиа
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Видаль Марк
Вра
26
€ 0.3 млн
1
Фуоли Диего
Вра
29
€ 0.2 млн
2
Пипа
Защ
28
€ 1.2 млн
6
Гонсалес Эдгар
Защ
29
€ 1.2 млн
4
Гарсия Карлос
Защ
26
-
15
Kaiser
Защ
-
4
Miki Codina
Защ
-
27
Català
Защ
-
24
Eneko Aguilar
Защ
-
8
Понс Пере
Пол
33
€ 0.6 млн
14
Óscar Sanz
Пол
-
21
Alain Ribeiro
Пол
-
10
Ángel Baena
Пол
-
29
Patrick Amiamo Nuamah
Пол
-
11
Javi López-Pinto
Пол
-
16
Джоаккини Николас
Нап
26
€ 0.7 млн
9
Обольский Николай
Нап
29
€ 0.4 млн
11
Мартинес Рубен
Нап
36
€ 0.25 млн
30
Xavi Moreno
Нап
-
12
Gastón Valles
Нап
-
14
D. Astals
Нап
-
19
Y. Rahmani
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 7
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