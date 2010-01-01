Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
27
3
4
101
45
56
84
34
19
8
7
70
44
26
65
34
16
11
7
77
53
24
59
34
15
13
6
59
40
19
58
34
14
14
6
62
41
21
56
34
15
8
11
55
42
13
53
34
14
10
10
58
51
7
52
34
14
9
11
57
53
4
51
34
14
6
14
49
45
4
48
34
12
7
15
40
62
-22
43
34
11
6
17
49
63
-14
39
34
8
14
12
54
53
1
38
34
10
8
16
43
56
-13
38
34
9
10
15
49
55
-6
37
34
9
10
15
44
71
-27
37
34
8
8
18
35
55
-20
32
34
6
11
17
35
58
-23
29
34
5
4
25
35
85
-50
19
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
2
2
58
26
32
41
17
11
3
3
39
23
16
36
17
10
3
4
31
13
18
33
17
9
5
3
41
25
16
32
17
9
5
3
29
16
13
32
17
9
4
4
32
17
15
31
17
8
7
2
39
26
13
31
17
8
6
3
33
24
9
30
17
8
4
5
21
21
0
28
17
6
7
4
34
24
10
25
17
7
4
6
27
18
9
25
17
7
4
6
28
29
-1
25
17
6
5
6
24
23
1
23
17
6
5
6
21
27
-6
23
17
5
5
7
31
28
3
20
17
5
5
7
20
23
-3
20
17
5
3
9
20
22
-2
18
17
4
3
10
23
36
-13
15
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
1
2
43
19
24
43
17
8
5
4
31
21
10
29
17
7
6
4
36
28
8
27
17
6
8
3
30
24
6
26
17
5
10
2
30
24
6
25
17
7
2
8
22
27
-5
23
17
6
3
8
24
29
-5
21
17
6
3
8
19
25
-6
21
17
5
5
7
24
29
-5
20
17
5
5
7
23
34
-11
20
17
6
2
9
19
35
-16
20
17
4
5
8
18
27
-9
17
17
4
2
11
21
34
-13
14
17
2
7
8
20
29
-9
13
17
1
6
10
15
35
-20
9
17
2
3
12
11
32
-21
9
17
1
6
10
23
50
-27
9
17
1
1
15
12
49
-37
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире