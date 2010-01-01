Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Рода - турнирная таблица

Керкраде
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Паркстад Лимбург
Сайт:
http://www.rodajc.nl/
Тренер:
Яннис Анастасиу
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
ПСВ
2
Фейеноорд
3
НЕК
4
Твенте
5
Аякс
6
Утрехт
7
АЗ Алкмаар
8
Херенвен
9
Гронинген
10
Спарта
11
Фортуна
12
Гоу Эхед Иглс
13
Экселсиор
14
Телстар
15
Зволле
16
Волендам
17
НАК Бреда
18
Хераклес
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
27
3
4
101
45
56
84
34
19
8
7
70
44
26
65
34
16
11
7
77
53
24
59
34
15
13
6
59
40
19
58
34
14
14
6
62
41
21
56
34
15
8
11
55
42
13
53
34
14
10
10
58
51
7
52
34
14
9
11
57
53
4
51
34
14
6
14
49
45
4
48
34
12
7
15
40
62
-22
43
34
11
6
17
49
63
-14
39
34
8
14
12
54
53
1
38
34
10
8
16
43
56
-13
38
34
9
10
15
49
55
-6
37
34
9
10
15
44
71
-27
37
34
8
8
18
35
55
-20
32
34
6
11
17
35
58
-23
29
34
5
4
25
35
85
-50
19
Команда
1
ПСВ
2
Фейеноорд
3
Утрехт
4
НЕК
5
Твенте
6
Аякс
7
АЗ Алкмаар
8
Херенвен
9
Зволле
10
Гоу Эхед Иглс
11
Гронинген
12
Фортуна
13
Волендам
14
Спарта
15
Телстар
16
НАК Бреда
17
Экселсиор
18
Хераклес
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
2
2
58
26
32
41
17
11
3
3
39
23
16
36
17
10
3
4
31
13
18
33
17
9
5
3
41
25
16
32
17
9
5
3
29
16
13
32
17
9
4
4
32
17
15
31
17
8
7
2
39
26
13
31
17
8
6
3
33
24
9
30
17
8
4
5
21
21
0
28
17
6
7
4
34
24
10
25
17
7
4
6
27
18
9
25
17
7
4
6
28
29
-1
25
17
6
5
6
24
23
1
23
17
6
5
6
21
27
-6
23
17
5
5
7
31
28
3
20
17
5
5
7
20
23
-3
20
17
5
3
9
20
22
-2
18
17
4
3
10
23
36
-13
15
Команда
1
ПСВ
2
Фейеноорд
3
НЕК
4
Твенте
5
Аякс
6
Гронинген
7
Херенвен
8
АЗ Алкмаар
9
Утрехт
10
Экселсиор
11
Спарта
12
Телстар
13
Фортуна
14
Гоу Эхед Иглс
15
НАК Бреда
16
Волендам
17
Зволле
18
Хераклес
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
1
2
43
19
24
43
17
8
5
4
31
21
10
29
17
7
6
4
36
28
8
27
17
6
8
3
30
24
6
26
17
5
10
2
30
24
6
25
17
7
2
8
22
27
-5
23
17
6
3
8
24
29
-5
21
17
6
3
8
19
25
-6
21
17
5
5
7
24
29
-5
20
17
5
5
7
23
34
-11
20
17
6
2
9
19
35
-16
20
17
4
5
8
18
27
-9
17
17
4
2
11
21
34
-13
14
17
2
7
8
20
29
-9
13
17
1
6
10
15
35
-20
9
17
2
3
12
11
32
-21
9
17
1
6
10
23
50
-27
9
17
1
1
15
12
49
-37
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоАленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
2
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
5
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
2
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
7
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+