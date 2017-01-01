Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
23
4
1
60
20
40
73
28
18
5
5
51
28
23
59
28
12
8
8
41
34
7
44
28
13
5
10
40
32
8
44
28
10
10
8
45
36
9
40
28
8
12
8
27
29
-2
36
28
9
9
10
37
42
-5
36
28
9
9
10
36
40
-4
36
28
8
9
11
41
44
-3
33
28
9
6
13
35
43
-8
33
28
8
8
12
43
45
-2
32
28
7
9
12
25
30
-5
30
28
7
8
13
32
37
-5
29
28
6
7
15
28
58
-30
25
28
3
11
14
19
42
-23
20
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
12
1
1
30
8
22
37
14
9
3
2
29
8
21
30
14
9
2
3
26
14
12
29
14
8
3
3
25
16
9
27
14
7
2
5
21
18
3
23
14
6
3
5
26
21
5
21
14
5
6
3
19
15
4
21
14
6
3
5
23
15
8
21
14
5
5
4
18
13
5
20
14
5
4
5
24
20
4
19
14
4
6
4
23
19
4
18
14
4
6
4
13
12
1
18
14
4
5
5
18
13
5
17
14
3
5
6
18
23
-5
14
14
1
6
7
12
20
-8
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
11
3
0
30
12
18
36
14
9
3
2
25
14
11
30
14
5
6
3
21
16
5
21
14
5
3
6
14
23
-9
18
14
4
5
5
16
18
-2
17
14
3
7
4
9
16
-7
16
14
4
3
7
17
25
-8
15
14
4
2
8
11
24
-13
14
14
2
6
6
15
23
-8
12
14
3
3
8
14
24
-10
12
14
3
3
8
12
18
-6
12
14
3
2
9
10
35
-25
11
14
2
5
7
7
22
-15
11
14
2
5
7
20
30
-10
11
14
2
4
8
14
25
-11
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире