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Вторая Лига Б группа 2
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Коломна - результаты матчей
Коломна
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://fc-kolomna.ru/
Тренер:
Александр Куранов
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Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
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Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. ПФЛ. Группа 2. 2020/2021
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2013/2014
02.11 | 14:00
Коломна
1 : 1
Зенит-2
26.10 | 14:00
Космос
0 : 0
Коломна
19.10 | 14:00
Коломна
3 : 5
Динамо Вг
12.10 | 15:00
Коломна
0 : 1
Иркутск
05.10 | 15:00
Коломна
2 : 3
Чертаново
28.09 | 15:00
Череповец
3 : 0
Коломна
21.09 | 14:00
Коломна
0 : 1
Спартак-2
13.09 | 14:00
Звезда
3 : 2
Коломна
07.09 | 17:00
Коломна
1 : 4
Енисей-М
31.08 | 17:00
Балтика-2
2 : 0
Коломна
24.08 | 17:00
Коломна
0 : 0
Торпедо Вл
17.08 | 18:00
Коломна
3 : 1
Тверь
03.08 | 18:00
Коломна
0 : 0
Сатурн
27.07 | 18:00
Коломна
0 : 0
Луки-Энергия
06.07 | 18:00
Коломна
1 : 1
Космос
28.06 | 18:00
Динамо Вг
1 : 0
Коломна
22.06 | 13:00
Иркутск
0 : 0
Коломна
15.06 | 17:00
Чертаново
1 : 1
Коломна
08.06 | 18:00
Коломна
1 : 2
Череповец
01.06 | 12:00
Спартак-2
5 : 0
Коломна
25.05 | 17:00
Коломна
0 : 0
Звезда
19.05 | 10:00
Енисей-М
5 : 1
Коломна
11.05 | 17:00
Коломна
0 : 1
Балтика-2
04.05 | 16:00
Торпедо Вл
1 : 2
Коломна
27.04 | 14:00
Тверь
0 : 0
Коломна
12.04 | 18:00
Сатурн
0 : 1
Коломна
06.04 | 15:00
Луки-Энергия
0 : 0
Коломна
30.03 | 13:00
Зенит-2
1 : 0
Коломна
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