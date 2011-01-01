Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
7
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
21
5
7
49
22
27
68
33
19
9
5
55
26
29
66
33
17
7
9
50
40
10
58
33
17
6
10
53
39
14
57
33
12
12
9
47
40
7
48
33
11
11
11
48
51
-3
44
33
12
8
13
42
48
-6
44
33
11
10
12
51
47
4
43
33
9
9
15
35
46
-11
36
33
8
10
15
46
50
-4
34
33
8
4
21
32
60
-28
28
33
4
7
22
32
71
-39
19
Команда
4
5
6
7
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
3
2
29
9
20
39
17
11
5
1
30
12
18
38
17
10
3
4
26
18
8
33
16
9
3
4
28
17
11
30
16
9
1
6
20
17
3
28
17
7
5
5
23
20
3
26
16
6
6
4
22
19
3
24
17
5
7
5
23
19
4
22
16
5
6
5
25
27
-2
21
17
5
3
9
26
30
-4
18
16
4
3
9
17
27
-10
15
16
2
4
10
18
38
-20
10
Команда
3
5
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
2
5
20
13
7
29
16
8
4
4
25
14
11
28
17
8
3
6
25
22
3
27
16
7
4
5
24
22
2
25
17
6
6
5
25
21
4
24
17
6
5
6
23
24
-1
23
16
6
3
7
28
28
0
21
16
3
7
6
20
20
0
16
17
3
7
7
22
31
-9
16
17
4
1
12
15
33
-18
13
16
2
4
10
12
26
-14
10
17
2
3
12
14
33
-19
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире