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    Кеге - результаты

    Город Кеге
    Дивизион Дания-Первый дивизион
    Сайт http://hbkoge.dk/
    Стадион СИАС-НВЕ Парк
    Турниры:
    Дания. Супер-Лига (2011/2012)
    33 тур
    		23 мая, среда 22:00 Кеге 1:1 Оденсе
    32 тур
    		20 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Кеге
    31 тур
    		13 мая, воскресенье 18:00 Кеге 1:3 Силькеборг
    30 тур
    		6 мая, воскресенье 16:00 Кеге 1:3 Орхус
    29 тур
    		3 мая, четверг 20:00 Мидтьюлланд 2:1 Кеге
    28 тур
    		29 апреля, воскресенье 18:00 Кеге 2:1 Хорсенс
    27 тур
    		22 апреля, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:1 Кеге
    26 тур
    		15 апреля, воскресенье 18:00 Кеге 0:5 Копенгаген
    25 тур
    		9 апреля, понедельник 18:00 Брондбю 1:1 Кеге
    24 тур
    		5 апреля, четверг 18:00 Кеге 1:4 Люнгбю
    23 тур
    		1 апреля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:0 Кеге
    22 тур
    		25 марта, воскресенье 16:00 Оденсе 2:4 Кеге
    21 тур
    		19 марта, понедельник 22:00 Кеге 1:1 Ольборг
    20 тур
    		11 марта, воскресенье 19:00 Силькеборг 0:1 Кеге
    19 тур
    		4 марта, воскресенье 19:00 Хорсенс 2:1 Кеге
    18 тур
    		4 декабря, воскресенье 19:00 Кеге 1:1 Брондбю
    17 тур
    		27 ноября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Кеге
    16 тур
    		20 ноября, воскресенье 19:00 Люнгбю 2:2 Кеге
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Кеге 0:2 Нордшелланд
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Орхус 2:0 Кеге
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 Кеге 1:1 Мидтьюлланд
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Кеге 1:3 Сендерийск
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Оденсе 2:1 Кеге
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:0 Кеге
    9 тур
    		17 сентября, суббота 19:00 Кеге 0:2 Орхус
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 20:00 Брондбю 5:0 Кеге
    7 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Кеге 1:4 Ольборг
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Кеге 3:0 Силькеборг
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 20:00 Нордшелланд 2:0 Кеге
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 18:00 Кеге 2:4 Копенгаген
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 18:00 Люнгбю 3:1 Кеге
    2 тур
    		25 июля, понедельник 21:00 Кеге 2:3 Мидтьюлланд
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 18:00 Хорсенс 3:0 Кеге
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