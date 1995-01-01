Турниры:
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Кеге
|1:1
|Оденсе
|32 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:0
|Кеге
|31 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Кеге
|1:3
|Силькеборг
|30 тур
|6 мая, воскресенье
|16:00
|Кеге
|1:3
|Орхус
|29 тур
|3 мая, четверг
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Кеге
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Кеге
|2:1
|Хорсенс
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|2:1
|Кеге
|26 тур
|15 апреля, воскресенье
|18:00
|Кеге
|0:5
|Копенгаген
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|18:00
|Брондбю
|1:1
|Кеге
|24 тур
|5 апреля, четверг
|18:00
|Кеге
|1:4
|Люнгбю
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|2:0
|Кеге
|22 тур
|25 марта, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|2:4
|Кеге
|21 тур
|19 марта, понедельник
|22:00
|Кеге
|1:1
|Ольборг
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Кеге
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|19:00
|Хорсенс
|2:1
|Кеге
|18 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Кеге
|1:1
|Брондбю
|17 тур
|27 ноября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:1
|Кеге
|16 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:00
|Люнгбю
|2:2
|Кеге
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Кеге
|0:2
|Нордшелланд
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Орхус
|2:0
|Кеге
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Кеге
|1:1
|Мидтьюлланд
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Кеге
|1:3
|Сендерийск
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|2:1
|Кеге
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:0
|Кеге
|9 тур
|17 сентября, суббота
|19:00
|Кеге
|0:2
|Орхус
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|5:0
|Кеге
|7 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Кеге
|1:4
|Ольборг
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Кеге
|3:0
|Силькеборг
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|20:00
|Нордшелланд
|2:0
|Кеге
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Кеге
|2:4
|Копенгаген
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|3:1
|Кеге
|2 тур
|25 июля, понедельник
|21:00
|Кеге
|2:3
|Мидтьюлланд
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Хорсенс
|3:0
|Кеге