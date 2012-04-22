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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Кеге
Сендерийск - Кеге: обзор матча 22 апреля 2012
Сендерийск
22.04.2012, воскресенье, 18:00
Дания. Супер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Кеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сендерийск - Кеге
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 0
12.10.2026
Сендерийск
Кеге
Дания. Супер-Лига, 33 тур
Кеге
1 : 1
23.05.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 32 тур
Ольборг
1 : 0
20.05.2012
Кеге
Дания. Супер-Лига, 31 тур
Кеге
1 : 3
13.05.2012
Силькеборг
Дания. Супер-Лига, 30 тур
Кеге
1 : 3
06.05.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 29 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
03.05.2012
Кеге
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Хадерслев Идретспарк
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