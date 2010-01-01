Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
6
9
11
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
24
7
1
70
16
54
79
32
24
6
2
70
15
55
78
32
17
7
8
51
25
26
58
32
16
6
10
58
37
21
54
32
15
6
11
45
27
18
51
32
15
5
12
36
46
-10
50
32
12
8
12
41
38
3
44
32
11
11
10
36
27
9
44
32
11
10
11
32
29
3
43
32
12
6
14
26
42
-16
42
32
10
8
14
27
32
-5
38
32
9
7
16
28
44
-16
34
32
8
8
16
26
41
-15
32
32
8
7
17
39
69
-30
31
32
7
7
18
29
56
-27
28
32
7
4
21
25
69
-44
25
32
6
7
19
26
52
-26
25
Команда
1
2
4
6
10
12
14
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
15
1
0
41
3
38
46
16
14
2
0
49
9
40
44
16
11
3
2
37
15
22
36
16
10
3
3
32
12
20
33
16
10
2
4
30
11
19
32
16
9
3
4
23
17
6
30
16
8
5
3
23
10
13
29
16
7
5
4
19
16
3
26
16
7
4
5
19
11
8
25
16
6
6
4
19
15
4
24
16
7
2
7
17
23
-6
23
16
6
3
7
18
28
-10
21
16
5
5
6
18
23
-5
20
16
5
4
7
14
20
-6
19
16
5
3
8
17
22
-5
18
16
4
5
7
11
12
-1
17
16
4
4
8
15
16
-1
16
Команда
1
2
3
4
6
11
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
4
2
21
6
15
34
16
9
6
1
29
13
16
33
16
7
4
5
19
13
6
25
16
6
2
8
13
29
-16
20
16
5
4
7
15
16
-1
19
16
5
4
7
13
14
-1
19
16
5
4
7
9
19
-10
19
16
5
4
7
22
27
-5
19
16
5
3
8
21
22
-1
18
16
4
4
8
11
22
-11
16
16
4
3
9
15
29
-14
15
16
3
6
7
13
17
-4
15
16
3
3
10
8
16
-8
12
16
3
2
11
21
46
-25
11
16
2
3
11
11
36
-25
9
16
2
3
11
15
36
-21
9
16
1
1
14
7
41
-34
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире