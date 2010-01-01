Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг. 2009