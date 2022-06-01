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Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Динамо Дрезден
Новости
€ 11 млн
Динамо Дрезден - новости команды
Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Глюкгазштадион
Тренер:
Петер Немет
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом
2022.06.01 13:20
1
Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа
2022.05.26 15:54
Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро
2022.05.25 22:56
1
Митрюшкин после четырех пропущенных голов от «Ганзы» провел сухой матч против «Падерборна»
2022.02.13 16:20
2
Митрюшкин в дебютном матче за дрезденское «Динамо» пропустил 4 гола за 12 минут
2022.02.06 16:22
27
«Ростов» интересуется форвардом дрезденского «Динамо» Еремеевым
2020.06.29 21:30
3
Черчесов объяснил свой уход из «Спартака» в 1995 году
2020.05.19 19:23
4
В «Динамо» Др зафиксировали два заражения коронавирусом, команду посадили на 14-дневный карантин
2020.05.09 23:17
Фото
Болельщики «Динамо» Дрезден поддержали российскую акцию «Фанат – не преступник»
2019.12.22 11:27
6
Фото
Черчесов в Германии встретился с бывшими одноклубниками по дрезденскому «Динамо»
2018.11.18 10:40
2
Фото
Аутсайдер ФНЛ «Ротор» – девятый клуб по посещаемости среди вторых дивизионов Европы
2018.10.09 19:24
19
Фото
Черчесов прибыл в Дрезден, чтобы отпраздновать юбилей местного «Динамо»
2018.04.10 19:19
12
Игрок дрезденского «Динамо» стал жертвой вооруженного нападения
2016.12.21 23:12
Кубок Германии. «Динамо» из Дрездена проиграло «Арминии»
2016.10.25 21:24
1
Летом состав «Вольфсбурга» пополнит 21-летний полузащитник из дрезденского «Динамо»
2016.09.14 18:25
Фото
Фанаты «Динамо» пронесли голову быка на матч с «РБ Лейпциг»
2016.08.21 18:06
4
Видео
Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером
2015.11.01 01:28
5
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