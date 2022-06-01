- 1 июня 2022
- 13:20 Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом 1
- 26 мая 2022
- 15:54 Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа
- 25 мая 2022
- 22:56 Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро 1
- 13 февраля 2022
- 16:20 Митрюшкин после четырех пропущенных голов от «Ганзы» провел сухой матч против «Падерборна» 2
- 6 февраля 2022
- 16:22 Митрюшкин в дебютном матче за дрезденское «Динамо» пропустил 4 гола за 12 минут 28
- 29 июня 2020
- 21:30 «Ростов» интересуется форвардом дрезденского «Динамо» Еремеевым 3
- 19 мая 2020
- 19:23 Черчесов объяснил свой уход из «Спартака» в 1995 году 4
- 9 мая 2020
- 23:17 В «Динамо» Др зафиксировали два заражения коронавирусом, команду посадили на 14-дневный карантин
- 22 декабря 2019
- 11:27 Фото Болельщики «Динамо» Дрезден поддержали российскую акцию «Фанат – не преступник» 6
- 18 ноября 2018
- 10:40 Фото Черчесов в Германии встретился с бывшими одноклубниками по дрезденскому «Динамо» 2
- 9 октября 2018
- 19:24 Фото Аутсайдер ФНЛ «Ротор» – девятый клуб по посещаемости среди вторых дивизионов Европы 19
- 10 апреля 2018
- 19:19 Фото Черчесов прибыл в Дрезден, чтобы отпраздновать юбилей местного «Динамо» 12
- 21 декабря 2016
- 23:12 Игрок дрезденского «Динамо» стал жертвой вооруженного нападения
- 25 октября 2016
- 21:24 Кубок Германии. «Динамо» из Дрездена проиграло «Арминии» 1
- 14 сентября 2016
- 18:25 Летом состав «Вольфсбурга» пополнит 21-летний полузащитник из дрезденского «Динамо»
- 21 августа 2016
- 18:06 Фото Фанаты «Динамо» пронесли голову быка на матч с «РБ Лейпциг» 4
- 1 ноября 2015
- 01:28 Видео Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером 5