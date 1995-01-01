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    Митрюшкин после четырех пропущенных голов от «Ганзы» провел сухой матч против «Падерборна»

    Российский вратарь Антон Митрюшкин провел второй матч за «Динамо» из второй Бундеслиги. Оно сыграло вничью с «Падерборном» (0:0).

    На прошлой неделе «Динамо» с Митрюшкиным проиграло «Ганзе» (1:4).

    • 25-летний Митрюшкин находится в «Динамо» с лета.
    • Он воспитанник «Спартака».
    • «Динамо» идет во 2-й Бундеслиге на 12-м месте.

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    Источник: Бомбардир.ру

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