Митрюшкин после четырех пропущенных голов от «Ганзы» провел сухой матч против «Падерборна»

Российский вратарь Антон Митрюшкин провел второй матч за «Динамо» из второй Бундеслиги. Оно сыграло вничью с «Падерборном» (0:0).

На прошлой неделе «Динамо» с Митрюшкиным проиграло «Ганзе» (1:4).

25-летний Митрюшкин находится в «Динамо» с лета.

Он воспитанник «Спартака».

«Динамо» идет во 2-й Бундеслиге на 12-м месте.

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

Митрюшкин в дебютном матче за дрезденское «Динамо» пропустил 4 гола за 12 минут

Митрюшкин стал игроком экс-клуба Черчесова «Динамо» Др

Митрюшкин находится на просмотре в экс-клубе Черчесова «Динамо» Др