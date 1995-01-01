«Ростов» интересуется форвардом дрезденского «Динамо» Еремеевым

Не понятная стата. Мужик забил 4 мяча во второй бундес лиге. Это чуть выше фнл и такой ажиотаж.
Нападающий дрезденского «Динамо» Александр Еремеев стал трансферной целью «Ростова», утверждает Kicker.
По информации источника, российский клуб претендует на 26-летнего футболиста наряду с «Твенте», «Халл Сити», «Падерборном» и «Бохумом».
«Динамо» готово продать шведского форварда или отдать его в аренду с правом выкупа.
- В текущем сезоне Еремеев забил четыре гола и сделал три ассиста в 24 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 650 тысяч евро.