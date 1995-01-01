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    «Ростов» интересуется форвардом дрезденского «Динамо» Еремеевым

    Нападающий дрезденского «Динамо» Александр Еремеев стал трансферной целью «Ростова», утверждает Kicker.

    По информации источника, российский клуб претендует на 26-летнего футболиста наряду с «Твенте», «Халл Сити», «Падерборном» и «Бохумом».

    «Динамо» готово продать шведского форварда или отдать его в аренду с правом выкупа.

    • В текущем сезоне Еремеев забил четыре гола и сделал три ассиста в 24 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 650 тысяч евро.

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 21:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1262

      acor94 24 минуты назад

      Не понятная стата. Мужик забил 4 мяча во второй бундес лиге. Это чуть выше фнл и такой ажиотаж.

      0
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      Рейтинг: +2267

      absent32 1 час назад

      еще один русский скандинав в Ростов)

      0
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