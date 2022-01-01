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Германия. Вторая Бундеслига
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Динамо Дрезден
Состав
€ 11 млн
Динамо Дрезден - состав команды
Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Глюкгазштадион
Тренер:
Петер Немет
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Грил Леннарт
Вра
27
€ 0.4 млн
1
Tim Schreiber
Вра
-
40
Elias Bethke
Вра
-
39
Келлер Томас
Защ
27
€ 1.2 млн
6
Рапп Николай
Защ
29
€ 1 млн
17
Мухамедбегович Ахмет
Защ
27
€ 0.6 млн
19
Россипал Александер
Защ
30
€ 0.6 млн
29
Lukas Boeder
Защ
-
34
Till Neininger
Защ
-
23
Lars Bünning
Защ
-
24
Чович Патрис
Пол
19
€ 4 млн
18
Вагнер Роберт
Пол
23
€ 2.5 млн
21
Рашль Тобиас
Пол
26
€ 0.5 млн
44
Штрауди Симон
Пол
27
€ 0.35 млн
25
Jonas Oehmichen
Пол
-
42
Friedrich Müller
Пол
-
8
Luca Herrmann
Пол
-
10
Jakob Lemmer
Пол
-
30
Stefan Kutschke
Пол
-
9
Вермей Венсан
Нап
32
€ 0.5 млн
16
Nils Fröling
Нап
-
20
Ben Bobzien
Нап
-
14
Ezeh Brooklyn
Нап
-
32
Jonas Sterner
Нап
-
37
Daniel Mesenhöler
Нап
-
33
Christoph Daferner
Нап
-
7
Kennedy Okpala
Нап
-
26
J. H. Marx
Нап
-
27
Niklas Hauptmann
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 10
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