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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Аутсайдер ФНЛ «Ротор» – девятый клуб по посещаемости среди вторых дивизионов Европы

    Аналитическая компания Deportes&Finanzas опубликовала статистику по средней посещаемости стадионов команд из вторых дивизионов Европы.

    1. «Гамбург», Бундеслига 2 – 50208 зрителей;

    2. «Кельн», Бундеслига 2 – 48093;

    3. «Лидс Юнайтед», Чемпионшип – 32942;

    4. «Астон Вилла», Чемпионшип – 31440;

    5. «Санкт-Паули», Бундеслига 2 – 29447;

    6. «Ланс», Лига 2 – 29428;

    7. «Динамо» Дрезден, Бундеслига 2 – 28121;

    8. «Ноттингем Форест», Чемпионшип – 27021;

    9. «Ротор», ФНЛ – 26975;

    10. «Твенте», второй дивизион Голландии – 26150.

    ...

    14. «Нижний Новгород», ФНЛ – 23829.

    ...

    24. «Мордовия», ФНЛ – 20653.

    После 15-ти туров ФНЛ команда из Волгограда занимает 15-е место в турнирной таблице.

    Полный топ-25 доступен ниже.

    Источник: Twitter

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    09.10.2018 19:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 октября 2018, 20:12

      А У Сибири, третьем городе России по населению после Москвы и Питера -1500-3000 народу на игре это норма....

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 11:29

      Интересно, почему эти хофнюки играть не хотят при таком количестве болельщиков?

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 13 октября 2018, 10:36

      В хорошей компании Ротор. Но удивляет присутствие в списке Твенте. Совсем недавно это была отличная команда не только в Голландии, но и по европейским меркам. Очень приятную игру показывала. И на тебе! Вторая лига.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Дедуктор 13 октября 2018, 10:47

      Так и Ротор обыгрывал манков в обозримом прошлом. И Депортиво в ЛЧ феерил. Всё течёт, всё меняется.

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 12 октября 2018, 05:00

      думаю подымемся еще

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      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA 9 октября 2018, 20:58

      Чуть чуть поднажать и на 4-5 место легко можно попасть.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 9 октября 2018, 20:28

      Если людей на стадион загонять под вопросом об увольнении почему бы и не сходить

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      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA > Skull_Boy 9 октября 2018, 20:55

      Дурак ты,Волгоград всегда был футбольным городом, ни кто не кого ни куда не загоняет, здесь люди действительно любят команду и поддерживают ее, в как бы состоянии она не находилась.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > ROTORFORZA 9 октября 2018, 21:10

      Хахаххаах, не неси херни, я живу в НН, был в Саранске и на Волге и все говорят, как их заставляют ходить и только идиот поверит, что люди любят футбол и сразу посещаемость с 700 человек до 20к выросла

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      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA > Skull_Boy 10 октября 2018, 00:03

      Приедь в Волгоград тролль,и тебе здесь обьяснят как людей на футбол гонят, В городе на волге любят команду и ходят на нее, я в том числе, но если у тебя в городе кто то кого и гонит . то болелы ротора здесь ни причем, говори за себя, и других не приписывай.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > ROTORFORZA 10 октября 2018, 08:47

      Какой ты идиот однако и прочитай еще разок написанное Алеша, а главное объясни мне резкий скачок посещаемости с 700 человек до 20к, если, как верится, вы так любите футбол, не смеши клоун

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      Рейтинг: +706

      SanInstructor 9 октября 2018, 20:22

      молодцы

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 9 октября 2018, 20:05

      Волжанам респект.

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 октября 2018, 19:59

      Прошу заметить то что на 14-м месте Нижний Новгород,а на 24-м месте Мордовия!

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      Рейтинг: +23

      four_margaritas > TAGANROG 161 9 октября 2018, 20:16

      «Мордовию» не заметили. Спасибо!

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      Рейтинг: +1423

      Parham 9 октября 2018, 19:55

      И Мордовия тут!!!

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