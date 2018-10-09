Аутсайдер ФНЛ «Ротор» – девятый клуб по посещаемости среди вторых дивизионов Европы

А У Сибири, третьем городе России по населению после Москвы и Питера -1500-3000 народу на игре это норма....
Аналитическая компания Deportes&Finanzas опубликовала статистику по средней посещаемости стадионов команд из вторых дивизионов Европы.
1. «Гамбург», Бундеслига 2 – 50208 зрителей;
2. «Кельн», Бундеслига 2 – 48093;
3. «Лидс Юнайтед», Чемпионшип – 32942;
4. «Астон Вилла», Чемпионшип – 31440;
5. «Санкт-Паули», Бундеслига 2 – 29447;
6. «Ланс», Лига 2 – 29428;
7. «Динамо» Дрезден, Бундеслига 2 – 28121;
8. «Ноттингем Форест», Чемпионшип – 27021;
9. «Ротор», ФНЛ – 26975;
10. «Твенте», второй дивизион Голландии – 26150.
...
14. «Нижний Новгород», ФНЛ – 23829.
...
24. «Мордовия», ФНЛ – 20653.
После 15-ти туров ФНЛ команда из Волгограда занимает 15-е место в турнирной таблице.
Полный топ-25 доступен ниже.
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— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 9 октября 2018 г.