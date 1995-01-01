Митрюшкин в дебютном матче за дрезденское «Динамо» пропустил 4 гола за 12 минут

В эти минуты проходит матч 21-го тура второй Бундеслиги между «Динамо» из Дрездена и «Ганзой». В воротах хозяев играет российский футболист Антон Митрюшкин.

С шестой по 18-ю минуту «Ганза» забила четыре гола и ушла на перерыв со счетом 4:0.

Если «Динамо» проиграет, то опустится на 13-е место.

25-летний Митрюшкин играет в Дрездене с лета.

Матч с «Ганзой» – дебютный официальный за «Динамо» для Митрюшкина.

Митрюшкин стал игроком экс-клуба Черчесова «Динамо» Др

Митрюшкин находится на просмотре в экс-клубе Черчесова «Динамо» Др

Митрюшкин может перейти в «Нижний Новгород»