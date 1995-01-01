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    Митрюшкин в дебютном матче за дрезденское «Динамо» пропустил 4 гола за 12 минут

    В эти минуты проходит матч 21-го тура второй Бундеслиги между «Динамо» из Дрездена и «Ганзой». В воротах хозяев играет российский футболист Антон Митрюшкин.

    С шестой по 18-ю минуту «Ганза» забила четыре гола и ушла на перерыв со счетом 4:0.

    • Если «Динамо» проиграет, то опустится на 13-е место.
    • 25-летний Митрюшкин играет в Дрездене с лета.
    • Матч с «Ганзой» – дебютный официальный за «Динамо» для Митрюшкина.

    Митрюшкин стал игроком экс-клуба Черчесова «Динамо» Др

    Митрюшкин находится на просмотре в экс-клубе Черчесова «Динамо» Др

    Митрюшкин может перейти в «Нижний Новгород»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6569

      vladik12 24 минуты назад

      Ну и мешок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +855

      КрымForever 44 минуты назад

      Это однофамилец или родной брат Максименко из Спартака?)

      2
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      Рейтинг: +6569

      vladik12 > КрымForever 24 минуты назад

      Иди проспись.

      0
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      Рейтинг: +855

      КрымForever > vladik12 15 минут назад

      Сдрысни под лавку и не отсвечивай, советчик хренов.

      1
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      Рейтинг: +93763

      zigbert 48 минут назад

      Совсем уж неудачный дебют. Может перегорел?

      3
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      Рейтинг: +6569

      vladik12 > zigbert 23 минуты назад

      Или с бодуна.

      0
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      Рейтинг: +4510

      Блямба 50 минут назад

      Спартаковская школа..)
      Хотя...после удачного всплеска в Сьоне-два года с травмой мучался.
      Потом окончательно скис.

      4
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      Рейтинг: +250

      Demgel 55 минут назад

      Дерьмо случается(грубовато),парню не раскисать.

      3
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      Рейтинг: +13642

      Cleaner 55 минут назад

      Динамо, оно и немецкое - то же самое Динамо. ПЯТЬДЕСЯТ лет без чемпионства. Динамит Динамо своих болельщиков...)))

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