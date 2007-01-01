Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
29
1
4
92
31
61
88
34
21
8
5
69
29
40
71
34
19
5
10
63
56
7
62
34
17
8
9
56
39
17
59
34
16
10
8
66
43
23
58
34
16
5
13
59
43
16
53
34
13
11
10
53
46
7
50
34
13
10
11
56
51
5
49
34
13
7
14
46
50
-4
46
34
11
13
10
49
53
-4
46
34
11
8
15
46
56
-10
41
34
11
8
15
60
62
-2
41
34
9
10
15
44
53
-9
37
34
11
4
19
47
64
-17
37
34
6
14
14
47
63
-16
32
34
6
10
18
36
68
-32
28
34
7
6
21
29
59
-30
27
34
4
8
22
24
76
-52
20
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
16
0
1
50
12
38
48
17
12
3
2
37
11
26
39
17
11
4
2
40
15
25
37
17
8
8
1
36
18
18
32
17
10
2
5
31
20
11
32
17
9
3
5
30
27
3
30
17
8
5
4
25
22
3
29
17
7
8
2
26
18
8
29
17
8
5
4
33
21
12
29
17
8
4
5
30
23
7
28
17
8
4
5
26
23
3
28
17
8
2
7
25
22
3
26
17
6
4
7
32
31
1
22
17
5
4
8
23
29
-6
19
17
4
5
8
26
37
-11
17
17
4
3
10
14
29
-15
15
17
3
5
9
19
32
-13
14
17
3
4
10
15
34
-19
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
1
3
42
19
23
40
17
10
2
5
33
29
4
32
17
9
5
3
32
18
14
32
17
7
6
4
25
19
6
27
17
8
2
7
30
25
5
26
17
5
6
6
30
28
2
21
17
5
6
6
20
25
-5
21
17
5
4
8
28
31
-3
19
17
6
0
11
24
35
-11
18
17
5
2
10
21
28
-7
17
17
4
5
8
23
35
-12
17
17
5
1
11
19
28
-9
16
17
3
6
8
21
34
-13
15
17
2
9
6
21
26
-5
15
17
3
5
9
17
36
-19
14
17
3
3
11
15
30
-15
12
17
1
6
10
14
30
-16
9
17
1
4
12
9
42
-33
7
❗Твенте: -6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире