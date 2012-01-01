Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
35
29
3
3
77
18
59
90
35
23
5
7
71
36
35
74
35
22
5
8
58
34
24
71
35
19
6
10
61
44
17
63
35
19
6
10
60
33
27
63
35
12
9
14
48
53
-5
45
35
12
8
15
41
45
-4
44
30
11
9
10
44
31
13
42
30
11
8
11
40
51
-11
41
35
11
8
16
48
48
0
41
30
11
7
12
33
31
2
40
35
9
11
15
31
56
-25
38
30
8
10
12
32
42
-10
34
35
8
10
17
34
55
-21
34
35
6
7
22
25
56
-31
25
35
0
6
29
16
86
-70
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
18
0
0
44
8
36
54
18
13
2
3
42
18
24
41
18
13
2
3
34
15
19
41
17
11
3
3
36
11
25
36
17
10
3
4
32
22
10
33
18
9
2
7
26
23
3
29
18
6
8
4
15
21
-6
26
18
6
5
7
25
22
3
23
15
6
5
4
23
16
7
23
15
6
5
4
17
13
4
23
17
7
2
8
27
30
-3
23
15
6
4
5
19
17
2
22
17
5
4
8
18
23
-5
19
17
5
4
8
15
19
-4
19
15
3
6
6
18
25
-7
15
17
0
4
13
7
38
-31
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
3
3
33
10
23
36
17
10
3
4
29
18
11
33
18
9
3
6
29
22
7
30
17
9
3
5
24
19
5
30
18
8
3
7
24
22
2
27
18
5
7
6
21
23
-2
22
15
5
4
6
21
34
-13
19
15
5
4
6
21
15
6
19
15
5
4
6
14
17
-3
19
17
5
3
9
23
26
-3
18
15
5
2
8
16
18
-2
17
17
3
6
8
15
22
-7
15
18
3
6
9
16
32
-16
15
17
3
3
11
16
35
-19
12
18
1
3
14
10
37
-27
6
18
0
2
16
9
48
-39
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире