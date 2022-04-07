- 7 апреля 2022
- 10:33 Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз 5
- 7 января 2022
- 16:30 Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо» 1
- 14 июля 2021
- 21:37 Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо» 2
- 10 июня 2020
- 21:35 Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу 1
- 26 августа 2019
- 13:52 Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
- 25 августа 2019
- 19:15 Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии. Нападающим интересуется ЦСКА 16