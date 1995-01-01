Турниры:
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
|21 тур
|25 февраля, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Динамо
|20 тур
|19 февраля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:0
|Богемианс 1905
|19 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Виктория
|2:1
|Динамо
|18 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:2
|Слован
|17 тур
|28 января, суббота
|17:00
|Словацко
|1:0
|Динамо
|16 тур
|12 ноября, суббота
|20:00
|Спарта
|1:0
|Динамо
|15 тур
|5 ноября, суббота
|17:00
|Динамо
|3:2
|Зброевка
|14 тур
|29 октября, суббота
|16:00
|Яблонец
|3:0
|Динамо
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:3
|Градец-Кралове
|12 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Теплице
|0:2
|Динамо
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|2:2
|Фастав
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Баник
|1:2
|Динамо
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Динамо
|0:3
|Сигма
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:00
|Славия
|6:1
|Динамо
|7 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Динамо
|0:2
|Млада Болеслав
|6 тур
|30 августа, вторник
|18:30
|Богемианс 1905
|1:2
|Динамо
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Динамо
|0:1
|Виктория
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Слован
|1:1
|Динамо
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо
|2:2
|Словацко
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:2
|Спарта
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Пардубице
|0:2
|Динамо