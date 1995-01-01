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    Динамо - результаты

    Город Ческе-Будеевице
    Дивизион Чехия-Друга Лига
    Сайт http://www.dynamocb.cz/
    Стадион Стрелецкий остров
    Тренер Мартин Возабал
    Турниры:
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
    21 тур
    		25 февраля, суббота 17:00 Млада Болеслав 2:2 Динамо
    20 тур
    		19 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Богемианс 1905
    19 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Виктория 2:1 Динамо
    18 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 0:2 Слован
    17 тур
    		28 января, суббота 17:00 Словацко 1:0 Динамо
    16 тур
    		12 ноября, суббота 20:00 Спарта 1:0 Динамо
    15 тур
    		5 ноября, суббота 17:00 Динамо 3:2 Зброевка
    14 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Яблонец 3:0 Динамо
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:3 Градец-Кралове
    12 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Теплице 0:2 Динамо
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Динамо 2:2 Фастав
    10 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Баник 1:2 Динамо
    9 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Динамо 0:3 Сигма
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 20:00 Славия 6:1 Динамо
    7 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Динамо 0:2 Млада Болеслав
    6 тур
    		30 августа, вторник 18:30 Богемианс 1905 1:2 Динамо
    5 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Динамо 0:1 Виктория
    4 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Слован 1:1 Динамо
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Динамо 2:2 Словацко
    2 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Динамо 0:2 Спарта
    1 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Пардубице 0:2 Динамо
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