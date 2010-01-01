Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
10
11
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
25
6
5
71
25
46
81
36
20
7
9
54
35
19
67
36
19
10
7
61
25
36
67
35
18
9
8
46
29
17
63
36
15
9
12
42
34
8
54
35
14
12
9
40
33
7
54
34
13
13
8
35
37
-2
52
36
12
14
10
35
32
3
50
37
11
14
12
51
48
3
47
37
12
10
15
42
44
-2
46
35
12
7
16
45
45
0
43
37
8
13
16
35
57
-22
37
36
9
9
18
32
62
-30
36
37
7
13
17
28
52
-24
34
37
8
7
22
28
52
-24
31
36
3
11
22
19
54
-35
20
Команда
6
7
10
11
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
1
2
41
10
31
46
18
11
5
2
28
13
15
38
18
10
6
2
31
12
19
36
18
10
4
4
26
18
8
34
16
9
4
3
17
13
4
31
18
8
5
5
19
14
5
29
19
8
5
6
25
20
5
29
18
7
7
4
18
12
6
28
18
7
6
5
21
17
4
27
19
6
9
4
27
20
7
27
18
7
3
8
19
24
-5
24
19
6
5
8
25
33
-8
23
18
6
4
8
24
23
1
22
18
5
5
8
17
27
-10
20
18
3
7
8
13
23
-10
16
17
2
6
9
10
24
-14
12
Команда
5
8
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
10
5
3
30
15
15
35
18
10
3
5
28
17
11
33
18
9
4
5
30
13
17
31
17
7
6
4
19
16
3
27
18
7
4
7
23
20
3
25
17
7
4
6
18
16
2
25
18
5
7
6
17
20
-3
22
17
6
3
8
21
22
-1
21
18
4
9
5
18
24
-6
21
18
5
5
8
24
28
-4
20
19
4
6
9
15
29
-14
18
18
4
5
9
17
24
-7
17
18
4
4
10
15
35
-20
16
18
2
8
8
10
24
-14
14
19
1
5
13
9
30
-21
8
19
1
4
14
9
28
-19
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире