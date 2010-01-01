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Болгария. Первая лига
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Берое
Результаты
€ 150 тыс
Берое - результаты матчей
Стара-Загора
Болгария. Первая лига
Стадион:
Берое
Сайт:
http://beroe.eu/
Тренер:
Густаво Араголаса
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Результаты
Расписание
Таблица
Болгария. Первая лига. 2025/2026
Болгария. Первая лига. 2024/2025
Болгария. Первая лига. 2023/2024
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. 2010/2011
22.05 | 18:00
Ботев Враца
3 : 0
Берое
18.05 | 19:30
Берое
0 : 1
Септември
14.05 | 20:15
Локомотив
1 : 1
Берое
10.05 | 19:15
Добруджа
0 : 1
Берое
05.05 | 17:30
Берое
2 : 2
Монтана
02.05 | 14:00
Берое
3 : 0
Славия С
24.04 | 19:30
Спартак Варна
1 : 2
Берое
13.04 | 19:00
Берое
0 : 0
Локомотив Пл
09.04 | 15:30
Локомотив
2 : 1
Берое
04.04 | 19:30
Берое
0 : 3
ЦСКА София
22.03 | 13:30
Монтана
0 : 1
Берое
15.03 | 18:00
Берое
0 : 1
Левски
08.03 | 13:45
Добруджа
1 : 0
Берое
03.03 | 17:00
Берое
0 : 3
Славия С
28.02 | 13:30
Ботев Враца
0 : 0
Берое
22.02 | 15:15
Берое
0 : 0
Арда
15.02 | 15:30
Лудогорец
2 : 1
Берое
08.02 | 17:45
Ботев
0 : 0
Берое
19.12 | 18:30
Берое
0 : 4
Лудогорец
07.12 | 15:30
Берое
0 : 0
Септември
03.12 | 16:30
Берое
1 : 2
Черно Море
29.11 | 13:30
ЦСКА 1948
2 : 1
Берое
21.11 | 18:45
Берое
0 : 0
Спартак Варна
08.11 | 19:00
Локомотив Пл
1 : 0
Берое
03.11 | 17:00
Берое
1 : 3
Локомотив
26.10 | 18:15
ЦСКА София
5 : 1
Берое
20.10 | 20:00
Берое
1 : 1
Монтана
04.10 | 20:15
Левски
3 : 1
Берое
29.09 | 20:15
Берое
1 : 0
Добруджа
21.09 | 20:15
Славия С
0 : 0
Берое
12.09 | 17:30
Берое
2 : 0
Ботев Враца
31.08 | 17:00
Арда
2 : 2
Берое
16.08 | 21:15
Берое
1 : 2
Ботев
11.08 | 19:00
Септември
2 : 3
Берое
04.08 | 19:00
Черно Море
4 : 0
Берое
26.07 | 19:00
Берое
1 : 1
ЦСКА 1948
21.07 | 21:15
Спартак Варна
0 : 0
Берое
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