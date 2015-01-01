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    Атлетик-2 - результаты

    Город Бильбао
    Дивизион Испания-Сегунда B Группа 2
    Турниры:
    Испания. Сегунда (2015/2016)
    42 тур
    		4 июня, суббота 18:30 Атлетик-2 2:0 Тенерифе
    41 тур
    		29 мая, воскресенье 21:00 Альбасете 2:1 Атлетик-2
    40 тур
    		26 мая, четверг 21:00 Атлетик-2 2:3 Алавес
    39 тур
    		22 мая, воскресенье 18:00 Луго 2:0 Атлетик-2
    38 тур
    		15 мая, воскресенье 20:00 Атлетик-2 0:0 Осасуна
    37 тур
    		8 мая, воскресенье 21:00 Сарагоса 2:0 Атлетик-2
    36 тур
    		2 мая, понедельник 21:30 Атлетик-2 1:2 Леганес
    35 тур
    		24 апреля, воскресенье 18:00 Альмерия 3:2 Атлетик-2
    34 тур
    		16 апреля, суббота 19:00 Атлетик-2 1:1 Мирандес
    33 тур
    		9 апреля, суббота 19:00 Льягостера 2:1 Атлетик-2
    32 тур
    		4 апреля, понедельник 21:30 Атлетик-2 2:1 Реал Ов
    31 тур
    		26 марта, суббота 20:00 Уэска 1:2 Атлетик-2
    30 тур
    		20 марта, воскресенье 19:00 Атлетик-2 0:4 Химнастик
    29 тур
    		12 марта, суббота 20:00 Нумансия 3:2 Атлетик-2
    28 тур
    		5 марта, суббота 20:00 Атлетик-2 1:2 Кордоба
    27 тур
    		27 февраля, суббота 20:00 Атлетик-2 4:2 Понферрадина
    26 тур
    		20 февраля, суббота 20:00 Алькоркон 1:0 Атлетик-2
    25 тур
    		13 февраля, суббота 20:00 Атлетик-2 0:1 Вальядолид
    24 тур
    		7 февраля, воскресенье 19:00 Мальорка 2:3 Атлетик-2
    23 тур
    		31 января, воскресенье 19:00 Атлетик-2 0:1 Эльче
    22 тур
    		23 января, суббота 20:00 Жирона 2:1 Атлетик-2
    21 тур
    		16 января, суббота 20:00 Тенерифе 2:0 Атлетик-2
    20 тур
    		10 января, воскресенье 19:00 Атлетик-2 0:1 Альбасете
    19 тур
    		2 января, суббота 20:00 Алавес 3:0 Атлетик-2
    18 тур
    		21 декабря, понедельник 22:30 Атлетик-2 1:1 Луго
    17 тур
    		13 декабря, воскресенье 19:00 Осасуна 1:1 Атлетик-2
    16 тур
    		7 декабря, понедельник 22:30 Атлетик-2 0:1 Сарагоса
    15 тур
    		28 ноября, суббота 20:00 Леганес 1:0 Атлетик-2
    14 тур
    		21 ноября, суббота 18:00 Атлетик-2 0:0 Альмерия
    13 тур
    		14 ноября, суббота 20:00 Мирандес 3:0 Атлетик-2
    12 тур
    		9 ноября, понедельник 22:30 Атлетик-2 2:0 Льягостера
    11 тур
    		1 ноября, воскресенье 19:00 Реал Ов 0:0 Атлетик-2
    10 тур
    		24 октября, суббота 19:00 Атлетик-2 0:0 Уэска
    9 тур
    		17 октября, суббота 19:00 Химнастик 2:1 Атлетик-2
    8 тур
    		10 октября, суббота 19:00 Атлетик-2 0:0 Нумансия
    7 тур
    		3 октября, суббота 19:00 Кордоба 1:0 Атлетик-2
    6 тур
    		26 сентября, суббота 19:00 Понферрадина 1:0 Атлетик-2
    5 тур
    		19 сентября, суббота 19:15 Атлетик-2 1:0 Алькоркон
    4 тур
    		12 сентября, суббота 19:00 Вальядолид 1:0 Атлетик-2
    3 тур
    		6 сентября, воскресенье 13:00 Атлетик-2 3:1 Мальорка
    2 тур
    		30 августа, воскресенье 21:30 Эльче 2:1 Атлетик-2
    1 тур
    		24 августа, понедельник 22:00 Атлетик-2 0:1 Жирона
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