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Расписание
Таблица
Испания. Сегунда. 2015/2016
04.06 | 18:30
Атлетик-2
2 : 0
Тенерифе
29.05 | 21:00
Альбасете
2 : 1
Атлетик-2
26.05 | 21:00
Атлетик-2
2 : 3
Алавес
22.05 | 18:00
Луго
2 : 0
Атлетик-2
15.05 | 20:00
Атлетик-2
0 : 0
Осасуна
08.05 | 21:00
Сарагоса
2 : 0
Атлетик-2
02.05 | 21:30
Атлетик-2
1 : 2
Леганес
24.04 | 18:00
Альмерия
3 : 2
Атлетик-2
16.04 | 19:00
Атлетик-2
1 : 1
Мирандес
09.04 | 19:00
Льягостера
2 : 1
Атлетик-2
04.04 | 21:30
Атлетик-2
2 : 1
Овьедо
26.03 | 20:00
Уэска
1 : 2
Атлетик-2
20.03 | 19:00
Атлетик-2
0 : 4
Химнастик
12.03 | 20:00
Нумансия
3 : 2
Атлетик-2
05.03 | 20:00
Атлетик-2
1 : 2
Кордоба
27.02 | 20:00
Атлетик-2
4 : 2
Понферрадина
20.02 | 20:00
Алькоркон
1 : 0
Атлетик-2
13.02 | 20:00
Атлетик-2
0 : 1
Вальядолид
07.02 | 19:00
Мальорка
2 : 3
Атлетик-2
31.01 | 19:00
Атлетик-2
0 : 1
Эльче
23.01 | 20:00
Жирона
2 : 1
Атлетик-2
16.01 | 20:00
Тенерифе
2 : 0
Атлетик-2
10.01 | 19:00
Атлетик-2
0 : 1
Альбасете
02.01 | 20:00
Алавес
3 : 0
Атлетик-2
21.12 | 22:30
Атлетик-2
1 : 1
Луго
13.12 | 19:00
Осасуна
1 : 1
Атлетик-2
07.12 | 22:30
Атлетик-2
0 : 1
Сарагоса
28.11 | 20:00
Леганес
1 : 0
Атлетик-2
21.11 | 18:00
Атлетик-2
0 : 0
Альмерия
14.11 | 20:00
Мирандес
3 : 0
Атлетик-2
09.11 | 22:30
Атлетик-2
2 : 0
Льягостера
01.11 | 19:00
Овьедо
0 : 0
Атлетик-2
24.10 | 19:00
Атлетик-2
0 : 0
Уэска
17.10 | 19:00
Химнастик
2 : 1
Атлетик-2
10.10 | 19:00
Атлетик-2
0 : 0
Нумансия
03.10 | 19:00
Кордоба
1 : 0
Атлетик-2
26.09 | 19:00
Понферрадина
1 : 0
Атлетик-2
19.09 | 19:15
Атлетик-2
1 : 0
Алькоркон
12.09 | 19:00
Вальядолид
1 : 0
Атлетик-2
06.09 | 13:00
Атлетик-2
3 : 1
Мальорка
30.08 | 21:30
Эльче
2 : 1
Атлетик-2
24.08 | 22:00
Атлетик-2
0 : 1
Жирона
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