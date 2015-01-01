Турниры:
Испания. Сегунда (2015/2016)
|42 тур
|4 июня, суббота
|18:30
|Атлетик-2
|2:0
|Тенерифе
|41 тур
|29 мая, воскресенье
|21:00
|Альбасете
|2:1
|Атлетик-2
|40 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Атлетик-2
|2:3
|Алавес
|39 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Луго
|2:0
|Атлетик-2
|38 тур
|15 мая, воскресенье
|20:00
|Атлетик-2
|0:0
|Осасуна
|37 тур
|8 мая, воскресенье
|21:00
|Сарагоса
|2:0
|Атлетик-2
|36 тур
|2 мая, понедельник
|21:30
|Атлетик-2
|1:2
|Леганес
|35 тур
|24 апреля, воскресенье
|18:00
|Альмерия
|3:2
|Атлетик-2
|34 тур
|16 апреля, суббота
|19:00
|Атлетик-2
|1:1
|Мирандес
|33 тур
|9 апреля, суббота
|19:00
|Льягостера
|2:1
|Атлетик-2
|32 тур
|4 апреля, понедельник
|21:30
|Атлетик-2
|2:1
|Реал Ов
|31 тур
|26 марта, суббота
|20:00
|Уэска
|1:2
|Атлетик-2
|30 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Атлетик-2
|0:4
|Химнастик
|29 тур
|12 марта, суббота
|20:00
|Нумансия
|3:2
|Атлетик-2
|28 тур
|5 марта, суббота
|20:00
|Атлетик-2
|1:2
|Кордоба
|27 тур
|27 февраля, суббота
|20:00
|Атлетик-2
|4:2
|Понферрадина
|26 тур
|20 февраля, суббота
|20:00
|Алькоркон
|1:0
|Атлетик-2
|25 тур
|13 февраля, суббота
|20:00
|Атлетик-2
|0:1
|Вальядолид
|24 тур
|7 февраля, воскресенье
|19:00
|Мальорка
|2:3
|Атлетик-2
|23 тур
|31 января, воскресенье
|19:00
|Атлетик-2
|0:1
|Эльче
|22 тур
|23 января, суббота
|20:00
|Жирона
|2:1
|Атлетик-2
|21 тур
|16 января, суббота
|20:00
|Тенерифе
|2:0
|Атлетик-2
|20 тур
|10 января, воскресенье
|19:00
|Атлетик-2
|0:1
|Альбасете
|19 тур
|2 января, суббота
|20:00
|Алавес
|3:0
|Атлетик-2
|18 тур
|21 декабря, понедельник
|22:30
|Атлетик-2
|1:1
|Луго
|17 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:00
|Осасуна
|1:1
|Атлетик-2
|16 тур
|7 декабря, понедельник
|22:30
|Атлетик-2
|0:1
|Сарагоса
|15 тур
|28 ноября, суббота
|20:00
|Леганес
|1:0
|Атлетик-2
|14 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Атлетик-2
|0:0
|Альмерия
|13 тур
|14 ноября, суббота
|20:00
|Мирандес
|3:0
|Атлетик-2
|12 тур
|9 ноября, понедельник
|22:30
|Атлетик-2
|2:0
|Льягостера
|11 тур
|1 ноября, воскресенье
|19:00
|Реал Ов
|0:0
|Атлетик-2
|10 тур
|24 октября, суббота
|19:00
|Атлетик-2
|0:0
|Уэска
|9 тур
|17 октября, суббота
|19:00
|Химнастик
|2:1
|Атлетик-2
|8 тур
|10 октября, суббота
|19:00
|Атлетик-2
|0:0
|Нумансия
|7 тур
|3 октября, суббота
|19:00
|Кордоба
|1:0
|Атлетик-2
|6 тур
|26 сентября, суббота
|19:00
|Понферрадина
|1:0
|Атлетик-2
|5 тур
|19 сентября, суббота
|19:15
|Атлетик-2
|1:0
|Алькоркон
|4 тур
|12 сентября, суббота
|19:00
|Вальядолид
|1:0
|Атлетик-2
|3 тур
|6 сентября, воскресенье
|13:00
|Атлетик-2
|3:1
|Мальорка
|2 тур
|30 августа, воскресенье
|21:30
|Эльче
|2:1
|Атлетик-2
|1 тур
|24 августа, понедельник
|22:00
|Атлетик-2
|0:1
|Жирона