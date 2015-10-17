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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Атлетик-2
Химнастик - Атлетик-2: обзор матча 17 октября 2015
Химнастик
17.10.2015, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 9 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик-2
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Статистика матча Химнастик - Атлетик-2
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Матчи команд
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
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Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
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Испания. Кубок, 1/64 финала
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0 : 0
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1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Атлетик-2
Испания. Сегунда, 42 тур
Атлетик-2
2 : 0
04.06.2016
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Альбасете
2 : 1
29.05.2016
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Испания. Сегунда, 40 тур
Атлетик-2
2 : 3
26.05.2016
Алавес
Испания. Сегунда, 39 тур
Луго
2 : 0
22.05.2016
Атлетик-2
Испания. Сегунда, 38 тур
Атлетик-2
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15.05.2016
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2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»
2016.12.02 01:07
«Манчестер Сити» приобрел защитника Мари
2016.08.16 10:05
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2016.08.01 09:20
Игроки «Атлетика» согласились на понижение зарплаты
2020.04.16 12:54
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