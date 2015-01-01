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    Атлетик-2 - таблица

    Город Бильбао
    Дивизион Испания-Сегунда B Группа 2
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Алавес 42 21 12 9 49:35 +14 75
    2. Леганес 42 20 14 8 59:34 +25 74
    3. Химнастик 42 18 17 7 57:41 +16 71
    4. Жирона 42 17 15 10 46:28 +18 66
    5. Кордоба 42 19 8 15 59:52 +7 65
    6. Осасуна 42 17 13 12 47:40 +7 64
    7. Алькоркон 42 18 10 14 48:44 +4 64
    8. Сарагоса 42 17 13 12 50:44 +6 64
    9. Реал Ов 42 16 11 15 52:50 +2 59
    10. Нумансия 42 13 18 11 57:51 +6 57
    11. Эльче 42 13 18 11 40:46 -6 57
    12. Уэска 42 14 13 15 48:49 -1 55
    13. Тенерифе 42 13 16 13 45:46 -1 55
    14. Луго 42 13 15 14 44:50 -6 54
    15. Мирандес 42 13 13 16 54:56 -2 52
    16. Вальядолид 42 12 15 15 47:52 -5 51
    17. Мальорка 42 12 13 17 39:45 -6 49
    18. Альмерия 42 10 18 14 44:51 -7 48
    19. Понферрадина 42 12 11 19 39:54 -15 47
    20. Льягостера 42 12 8 22 44:54 -10 44
    21. Альбасете 42 10 9 23 39:61 -22 39
    22. Атлетик-2 Б 42 8 8 26 35:59 -24 32
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Леганес 21 12 7 2 38:14 +24 43
    2. Алькоркон 21 12 6 3 29:12 +17 42
    3. Сарагоса 21 13 2 6 30:20 +10 41
    4. Алавес 21 11 8 2 29:14 +15 41
    5. Химнастик 21 11 8 2 31:20 +11 41
    6. Льягостера 21 12 4 5 35:14 +21 40
    7. Реал Ов 21 12 4 5 32:21 +11 40
    8. Понферрадина 21 11 4 6 29:21 +8 37
    9. Осасуна 21 9 9 3 26:14 +12 36
    10. Нумансия 21 9 9 3 34:24 +10 36
    11. Жирона 21 9 8 4 26:14 +12 35
    12. Мальорка 21 9 8 4 21:13 +8 35
    13. Эльче 21 8 11 2 23:17 +6 35
    14. Тенерифе 21 8 10 3 26:16 +10 34
    15. Кордоба 21 10 3 8 29:25 +4 33
    16. Луго 21 9 6 6 28:25 +3 33
    17. Альмерия 21 9 6 6 30:28 +2 33
    18. Альбасете 21 8 5 8 24:26 -2 29
    19. Вальядолид 21 7 8 6 26:20 +6 29
    20. Мирандес 21 7 7 7 26:20 +6 28
    21. Уэска 21 7 5 9 25:25 0 26
    22. Атлетик-2 Б 21 6 6 9 20:22 -2 24
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Алавес 21 10 4 7 20:21 -1 34
    2. Кордоба 21 9 5 7 30:27 +3 32
    3. Жирона 21 8 7 6 20:14 +6 31
    4. Леганес 21 8 7 6 21:20 +1 31
    5. Химнастик 21 7 9 5 26:21 +5 30
    6. Уэска 21 7 8 6 23:24 -1 29
    7. Осасуна 21 8 4 9 21:26 -5 28
    8. Мирандес 21 6 6 9 28:36 -8 24
    9. Сарагоса 21 4 11 6 20:24 -4 23
    10. Алькоркон 21 6 4 11 19:32 -13 22
    11. Вальядолид 21 5 7 9 21:32 -11 22
    12. Эльче 21 5 7 9 17:29 -12 22
    13. Тенерифе 21 5 6 10 19:30 -11 21
    14. Нумансия 21 4 9 8 23:27 -4 21
    15. Луго 21 4 9 8 16:25 -9 21
    16. Реал Ов 21 4 7 10 20:29 -9 19
    17. Альмерия 21 1 12 8 14:23 -9 15
    18. Мальорка 21 3 5 13 18:32 -14 14
    19. Альбасете 21 2 4 15 15:35 -20 10
    20. Понферрадина 21 1 7 13 10:33 -23 10
    21. Атлетик-2 Б 21 2 2 17 15:37 -22 8
    22. Льягостера 21 0 4 17 9:40 -31 4
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