Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Алавес
|42
|21
|12
|9
|49:35
|+14
|75
|2.
|Леганес
|42
|20
|14
|8
|59:34
|+25
|74
|3.
|Химнастик
|42
|18
|17
|7
|57:41
|+16
|71
|4.
|Жирона
|42
|17
|15
|10
|46:28
|+18
|66
|5.
|Кордоба
|42
|19
|8
|15
|59:52
|+7
|65
|6.
|Осасуна
|42
|17
|13
|12
|47:40
|+7
|64
|7.
|Алькоркон
|42
|18
|10
|14
|48:44
|+4
|64
|8.
|Сарагоса
|42
|17
|13
|12
|50:44
|+6
|64
|9.
|Реал Ов
|42
|16
|11
|15
|52:50
|+2
|59
|10.
|Нумансия
|42
|13
|18
|11
|57:51
|+6
|57
|11.
|Эльче
|42
|13
|18
|11
|40:46
|-6
|57
|12.
|Уэска
|42
|14
|13
|15
|48:49
|-1
|55
|13.
|Тенерифе
|42
|13
|16
|13
|45:46
|-1
|55
|14.
|Луго
|42
|13
|15
|14
|44:50
|-6
|54
|15.
|Мирандес
|42
|13
|13
|16
|54:56
|-2
|52
|16.
|Вальядолид
|42
|12
|15
|15
|47:52
|-5
|51
|17.
|Мальорка
|42
|12
|13
|17
|39:45
|-6
|49
|18.
|Альмерия
|42
|10
|18
|14
|44:51
|-7
|48
|19.
|Понферрадина
|42
|12
|11
|19
|39:54
|-15
|47
|20.
|Льягостера
|42
|12
|8
|22
|44:54
|-10
|44
|21.
|Альбасете
|42
|10
|9
|23
|39:61
|-22
|39
|22.
|Атлетик-2 Б
|42
|8
|8
|26
|35:59
|-24
|32
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Леганес
|21
|12
|7
|2
|38:14
|+24
|43
|2.
|Алькоркон
|21
|12
|6
|3
|29:12
|+17
|42
|3.
|Сарагоса
|21
|13
|2
|6
|30:20
|+10
|41
|4.
|Алавес
|21
|11
|8
|2
|29:14
|+15
|41
|5.
|Химнастик
|21
|11
|8
|2
|31:20
|+11
|41
|6.
|Льягостера
|21
|12
|4
|5
|35:14
|+21
|40
|7.
|Реал Ов
|21
|12
|4
|5
|32:21
|+11
|40
|8.
|Понферрадина
|21
|11
|4
|6
|29:21
|+8
|37
|9.
|Осасуна
|21
|9
|9
|3
|26:14
|+12
|36
|10.
|Нумансия
|21
|9
|9
|3
|34:24
|+10
|36
|11.
|Жирона
|21
|9
|8
|4
|26:14
|+12
|35
|12.
|Мальорка
|21
|9
|8
|4
|21:13
|+8
|35
|13.
|Эльче
|21
|8
|11
|2
|23:17
|+6
|35
|14.
|Тенерифе
|21
|8
|10
|3
|26:16
|+10
|34
|15.
|Кордоба
|21
|10
|3
|8
|29:25
|+4
|33
|16.
|Луго
|21
|9
|6
|6
|28:25
|+3
|33
|17.
|Альмерия
|21
|9
|6
|6
|30:28
|+2
|33
|18.
|Альбасете
|21
|8
|5
|8
|24:26
|-2
|29
|19.
|Вальядолид
|21
|7
|8
|6
|26:20
|+6
|29
|20.
|Мирандес
|21
|7
|7
|7
|26:20
|+6
|28
|21.
|Уэска
|21
|7
|5
|9
|25:25
|0
|26
|22.
|Атлетик-2 Б
|21
|6
|6
|9
|20:22
|-2
|24
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Алавес
|21
|10
|4
|7
|20:21
|-1
|34
|2.
|Кордоба
|21
|9
|5
|7
|30:27
|+3
|32
|3.
|Жирона
|21
|8
|7
|6
|20:14
|+6
|31
|4.
|Леганес
|21
|8
|7
|6
|21:20
|+1
|31
|5.
|Химнастик
|21
|7
|9
|5
|26:21
|+5
|30
|6.
|Уэска
|21
|7
|8
|6
|23:24
|-1
|29
|7.
|Осасуна
|21
|8
|4
|9
|21:26
|-5
|28
|8.
|Мирандес
|21
|6
|6
|9
|28:36
|-8
|24
|9.
|Сарагоса
|21
|4
|11
|6
|20:24
|-4
|23
|10.
|Алькоркон
|21
|6
|4
|11
|19:32
|-13
|22
|11.
|Вальядолид
|21
|5
|7
|9
|21:32
|-11
|22
|12.
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|17:29
|-12
|22
|13.
|Тенерифе
|21
|5
|6
|10
|19:30
|-11
|21
|14.
|Нумансия
|21
|4
|9
|8
|23:27
|-4
|21
|15.
|Луго
|21
|4
|9
|8
|16:25
|-9
|21
|16.
|Реал Ов
|21
|4
|7
|10
|20:29
|-9
|19
|17.
|Альмерия
|21
|1
|12
|8
|14:23
|-9
|15
|18.
|Мальорка
|21
|3
|5
|13
|18:32
|-14
|14
|19.
|Альбасете
|21
|2
|4
|15
|15:35
|-20
|10
|20.
|Понферрадина
|21
|1
|7
|13
|10:33
|-23
|10
|21.
|Атлетик-2 Б
|21
|2
|2
|17
|15:37
|-22
|8
|22.
|Льягостера
|21
|0
|4
|17
|9:40
|-31
|4