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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Атлетик-2 - Понферрадина
Атлетик-2 - Понферрадина: обзор матча 27 февраля 2016
Атлетик-2
27.02.2016, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 27 тур
4 : 2
Завершен
Понферрадина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетик-2 - Понферрадина
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик-2
Испания. Сегунда, 42 тур
Атлетик-2
2 : 0
04.06.2016
Тенерифе
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 1
29.05.2016
Атлетик-2
Испания. Сегунда, 40 тур
Атлетик-2
2 : 3
26.05.2016
Алавес
Испания. Сегунда, 39 тур
Луго
2 : 0
22.05.2016
Атлетик-2
Испания. Сегунда, 38 тур
Атлетик-2
0 : 0
15.05.2016
Осасуна
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Информация о матче
Стадион:
Эль Торалин
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Атлетик-2
Понферрадина
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