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Вторая Лига Б группа 3
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Арсенал-2
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€ 125 тыс
Арсенал-2 - результаты матчей
Тула
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Сайт:
http://arsenaltula.ru/
Тренер:
Александр Шмаров
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2023
Россия. Вторая лига. Группа 3. 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 3. 2021/2022
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2014/2015
13.09 | 13:00
Арсенал-2
1 : 2
Сатурн
06.09 | 14:00
Арсенал-2
1 : 2
Строгино
29.08 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
Арсенал-2
23.08 | 14:00
Арсенал-2
1 : 1
Шумбрат
15.08 | 18:00
Спартак Т
1 : 1
Арсенал-2
09.08 | 14:00
Арсенал-2
1 : 1
Авангард
01.08 | 15:00
Волна
2 : 0
Арсенал-2
26.07 | 14:00
Арсенал-2
0 : 5
Рязань
04.07 | 15:00
Квант
3 : 1
Арсенал-2
28.06 | 14:00
Арсенал-2
0 : 4
Салют
20.06 | 18:00
Орел
4 : 1
Арсенал-2
14.06 | 14:00
Арсенал-2
1 : 1
Родина-М
06.06 | 16:00
Металлург Л
3 : 1
Арсенал-2
31.05 | 14:00
Арсенал-2
1 : 1
Зенит
24.05 | 14:00
Сатурн
2 : 1
Арсенал-2
16.05 | 13:00
Строгино
2 : 0
Арсенал-2
10.05 | 14:00
Арсенал-2
5 : 4
СКА-Хабаровск-2
02.05 | 13:00
Шумбрат
2 : 3
Арсенал-2
26.04 | 14:00
Арсенал-2
1 : 1
Спартак Т
18.04 | 13:00
Авангард
1 : 0
Арсенал-2
12.04 | 14:00
Арсенал-2
0 : 3
Волна
03.04 | 18:30
Рязань
0 : 0
Арсенал-2
28.03 | 14:00
Арсенал-2
0 : 1
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