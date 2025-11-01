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Вторая Лига Б группа 3
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Арсенал-2
Новости
€ 125 тыс
Арсенал-2 - новости команды
Тула
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Сайт:
http://arsenaltula.ru/
Тренер:
Александр Шмаров
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Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
Прогноз на точный счeт матча «Квант» – «Арсенал-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:06
Прогноз на точный счeт матча «Арсенал-2» – «Динамо Брянск»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:18
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Арсенал-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:34
«Арсенал-2» – «Динамо Вл»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:28
Кирилл Комбаров стал спортивным директором «Арсенала-2»
2021.07.05 14:59
Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»
2015.09.08 16:12
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
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