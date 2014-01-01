Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
9
3
6
15
6
3
1
2
8
7
1
10
6
3
0
3
7
7
0
9
6
0
1
5
3
10
-7
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
4
2
2
8
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
1
1
2
4
4
0
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
0
2
5
6
-1
6
4
2
0
2
6
5
1
6
4
2
0
2
6
6
0
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
5
3
12
6
2
2
2
8
10
-2
8
6
2
1
3
6
6
0
7
6
1
2
3
10
11
-1
5
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
5
6
11
6
3
1
2
13
7
6
10
5
2
1
2
5
9
-4
7
5
1
0
4
4
12
-8
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
6
1
5
8
4
2
0
2
4
6
-2
6
4
0
2
2
2
5
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
6
2
11
6
3
1
2
10
7
3
10
6
2
1
3
10
10
0
7
6
2
0
4
7
12
-5
6
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
5
6
13
6
4
0
2
11
4
7
12
6
1
2
3
5
10
-5
5
6
0
3
3
4
12
-8
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
0
5
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
5
3
2
6
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
1
3
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
0
1
2
1
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
1
2
6
2
2
0
0
4
0
4
6
2
2
0
0
6
3
3
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
2
0
6
4
2
5
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
10
3
7
7
3
1
0
2
3
5
-2
3
2
1
0
1
1
2
-1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
0
3
4
2
1
0
1
1
2
-1
3
2
0
1
1
2
4
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
7
6
1
4
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
3
0
0
8
1
7
9
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
0
1
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
0
3
0
5
-5
0
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
1
1
1
4
-3
1
2
0
0
2
0
3
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
0
2
2
5
-3
0
2
0
0
2
2
5
-3
0
2
0
0
2
0
3
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
0
3
4
7
-3
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
4
7
-3
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
2
0
0
2
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
1
2
4
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
0
1
1
0
1
-1
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире