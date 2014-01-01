Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсенал - турнирная таблица

Саранди
Сайт:
http://www.celesteyrojo.com.ar
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Универсидад де Чили
2
Реал Гарсиласко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 1
1
Велес Сарсфилд
2
Стронгест
3
Атлетико Паранаэнсе
4
Университарио
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
9
3
6
15
6
3
1
2
8
7
1
10
6
3
0
3
7
7
0
9
6
0
1
5
3
10
-7
1
Группа 2
1
Унион Эспаньола
2
Ботафого
3
Сан-Лоренсо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
4
2
2
8
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
1
1
2
4
4
0
4
Группа 3
1
Депортиво Кали
2
Ланус
3
Серро Портеньо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
0
2
5
6
-1
6
4
2
0
2
6
5
1
6
4
2
0
2
6
6
0
6
Группа 4
1
Атлетико Минейро
2
Насьональ
3
Самора
4
Санта-Фе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
5
3
12
6
2
2
2
8
10
-2
8
6
2
1
3
6
6
0
7
6
1
2
3
10
11
-1
5
Группа 5
1
Дефенсор Спортинг
2
Крузейро
3
Универсидад де Чили
4
Реал Гарсиласко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
5
6
11
6
3
1
2
13
7
6
10
5
2
1
2
5
9
-4
7
5
1
0
4
4
12
-8
3
Группа 6
1
Гремио
2
Атлетико Насьональ
3
Ньюэллс Олд Бойз
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
6
1
5
8
4
2
0
2
4
6
-2
6
4
0
2
2
2
5
-3
2
Группа 7
1
Боливар
2
Леон
3
Фламенго
4
Эмелек
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
6
2
11
6
3
1
2
10
7
3
10
6
2
1
3
10
10
0
7
6
2
0
4
7
12
-5
6
Группа 8
1
Сантос Лагуна
2
Арсенал
3
Пеньяроль
4
Депортиво Ансоатеги
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
5
6
13
6
4
0
2
11
4
7
12
6
1
2
3
5
10
-5
5
6
0
3
3
4
12
-8
3
Команда
1
Универсидад де Чили
2
Реал Гарсиласко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Велес Сарсфилд
2
Стронгест
3
Атлетико Паранаэнсе
4
Университарио
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
0
5
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
5
3
2
6
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 2
1
Сан-Лоренсо
2
Унион Эспаньола
3
Ботафого
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
1
3
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
0
1
2
1
1
3
Группа 3
1
Депортиво Кали
2
Ланус
3
Серро Портеньо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
1
2
6
2
2
0
0
4
0
4
6
2
2
0
0
6
3
3
6
Группа 4
1
Атлетико Минейро
2
Насьональ
3
Самора
4
Санта-Фе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
2
0
6
4
2
5
Группа 5
1
Дефенсор Спортинг
2
Крузейро
3
Реал Гарсиласко
4
Универсидад де Чили
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
10
3
7
7
3
1
0
2
3
5
-2
3
2
1
0
1
1
2
-1
3
Группа 6
1
Гремио
2
Атлетико Насьональ
3
Ньюэллс Олд Бойз
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
0
3
4
2
1
0
1
1
2
-1
3
2
0
1
1
2
4
-2
1
Группа 7
1
Боливар
2
Леон
3
Эмелек
4
Фламенго
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
7
6
1
4
Группа 8
1
Арсенал
2
Сантос Лагуна
3
Пеньяроль
4
Депортиво Ансоатеги
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
3
0
0
8
1
7
9
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
Команда
1
Реал Гарсиласко
2
Универсидад де Чили
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
0
1
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Велес Сарсфилд
2
Атлетико Паранаэнсе
3
Стронгест
4
Университарио
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
0
3
0
5
-5
0
Группа 2
1
Унион Эспаньола
2
Ботафого
3
Сан-Лоренсо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
1
1
1
4
-3
1
2
0
0
2
0
3
-3
0
Группа 3
1
Депортиво Кали
2
Ланус
3
Серро Портеньо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
0
2
2
5
-3
0
2
0
0
2
2
5
-3
0
2
0
0
2
0
3
-3
0
Группа 4
1
Атлетико Минейро
2
Насьональ
3
Самора
4
Санта-Фе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
0
3
4
7
-3
0
Группа 5
1
Дефенсор Спортинг
2
Универсидад де Чили
3
Крузейро
4
Реал Гарсиласко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
4
7
-3
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
2
0
0
2
1
7
-6
0
Группа 6
1
Гремио
2
Атлетико Насьональ
3
Ньюэллс Олд Бойз
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
1
2
4
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
0
1
1
0
1
-1
1
Группа 7
1
Боливар
2
Леон
3
Фламенго
4
Эмелек
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 8
1
Сантос Лагуна
2
Арсенал
3
Депортиво Ансоатеги
4
Пеньяроль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+