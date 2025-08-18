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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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Арука
Новости
€ 22 млн
Арука - новости команды
Арука
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
Сайт:
http://fcarouca.aroucanet.com/
Тренер:
Лито Видигаль
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«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Каза Пия»: Примейра, 4 мая 2025
2025.05.03 12:31
«Арука» – «Эштрела»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.18 13:52
Клубы РПЛ заинтересованы в белорусском форварде из чемпионата Португалии
2024.11.22 09:04
1
Агент Кристо отреагировал на новость об интересе «Локомотива»
2024.04.24 16:24
«Локомотив» нацелился на экс-нападающего «Реала»
2024.04.24 15:23
Фото
Нападающий сборной Белоруссии перешел в португальский клуб
2024.01.29 23:35
1
Мухика не перейдет в «Спартак»: заявление агента
2024.01.21 13:26
«Спартак» хочет усилить атаку воспитанником «Барселоны»
2024.01.21 11:45
3
Фото
Игроки «Спортинга» обратились к болельщикам, исковеркав фамилии на своих футболках
2016.03.21 00:40
2
«Барселона» пополнилась защитником «Монако»
2016.01.30 17:20
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