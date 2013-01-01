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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Арука
Результаты
€ 22 млн
Арука - результаты матчей
Арука
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
Сайт:
http://fcarouca.aroucanet.com/
Тренер:
Лито Видигаль
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Португалия. Примейра. 2026/2027
Португалия. Примейра. 2025/2026
Португалия. Примейра. 2024/2025
Португалия. Примейра. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Португалия. Примейра. 2022/2023
Португалия. Примейра. 2021/2022
Португалия. Примейра. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Португалия. Примейра. 2015/2016
Португалия. Примейра. 2014/2015
Португалия. Высшая лига. 2013/2014
13.09 | 20:00
Арука
1 : 2
Санта-Клара
07.09 | 22:15
Эшторил
0 : 0
Арука
29.08 | 17:30
Арука
2 : 1
Маритиму
23.08 | 22:30
Порту
2 : 0
Арука
16.08 | 20:00
Арука
4 : 0
Морейренcе
08.08 | 20:00
Витория Гимараеш
0 : 1
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