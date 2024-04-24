Агент Кристо отреагировал на новость об интересе «Локомотива»

Альваро Намазо, агент нападающего «Аруки» Кристо Гонсалеса, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в «Локомотив».
«Реальность такова, что московский «Локомотив» не ведeт переговоры о подписании контракта с игроком «Аруки» Кристо Гонсалесом.
Это футболист, который проводит отличный сезон, и к нему проявляют интерес многие клубы, не только «Локомотив», – сказал агент.
- Рыночная стоимость испанца – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне он провел за «Аруку» 38 матчей, забил 15 голов и сделал 10 ассистов.
- В 2019 году Кристо интересовался «Зенит».