Агент Кристо отреагировал на новость об интересе «Локомотива»

Альваро Намазо, агент нападающего «Аруки» Кристо Гонсалеса, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в «Локомотив».

«Реальность такова, что московский «Локомотив» не ведeт переговоры о подписании контракта с игроком «Аруки» Кристо Гонсалесом.

Это футболист, который проводит отличный сезон, и к нему проявляют интерес многие клубы, не только «Локомотив», – сказал агент.