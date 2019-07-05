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    «Зенит» интересуется форвардом «Реала» Кристо

    «Зенит» претендует на нападающего «Реала» Кристо, сообщает Marca.

    По информации источника, мадридский клуб требует за 21-летнего футболиста 10 миллионов евро.

    Помимо «Зенита» форвардом интересуются «Леганес», «Гранада», «Эспаньол», «Вальядолид», «Леванте», «Айнтрахт» и «Андерлехт».

    • Кристо находится в структуре «Реала» с 2017 года.
    • За основную команду мадридцев игрок провел четыре матча и забил один гол.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +599

      19element87 28 минут назад

      Короче Зенька хочет второй Реал построить!!!))) Вопрос другой - кто станет второй Барсой)))

      1
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      Рейтинг: +1218

      Фанат Рубина > 19element87 20 минут назад

      вторая барса есть уже - краснодар!.
      только ко вот другие клубы наши на испанские не похожи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5037

      piligrim1986 1 час назад

      сомнительный интерес

      0
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      ...
      Рейтинг: +2295

      RotBerg > piligrim1986 1 час назад

      Почему?)

      0
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      Рейтинг: +279

      GSmall > piligrim1986 1 час назад

      Ну ты на имя посмотри,и поймешь что не так уж сомнительно.Кристо,на стадионе Крестовском)

      1
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      Рейтинг: +279

      GSmall 1 час назад

      По моему Зенит нашел лазейку обхода лимита

      1
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      Рейтинг: +1218

      Фанат Рубина 1 час назад

      ага ок!

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