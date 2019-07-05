«Зенит» интересуется форвардом «Реала» Кристо

Короче Зенька хочет второй Реал построить!!!))) Вопрос другой - кто станет второй Барсой)))
«Зенит» претендует на нападающего «Реала» Кристо, сообщает Marca.
По информации источника, мадридский клуб требует за 21-летнего футболиста 10 миллионов евро.
Помимо «Зенита» форвардом интересуются «Леганес», «Гранада», «Эспаньол», «Вальядолид», «Леванте», «Айнтрахт» и «Андерлехт».
- Кристо находится в структуре «Реала» с 2017 года.
- За основную команду мадридцев игрок провел четыре матча и забил один гол.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.