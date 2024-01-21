Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мухика не перейдет в «Спартак»: заявление агента

    Кристиан Вайн, агент нападающего «Аруки» Рафы Мухики, прокомментировал новость об интересе «Спартака» к игроку.

    «Спартак» спрашивал о Мухике, но ничего более. Настоящего интереса к нему нет. Нет никаких шансов на переход», – сказал агент.

    • 25-летний Мухика – воспитанник «Барселоны».
    • Он был в системе каталонцев с 2015 по 2019 год.
    • В этом сезоне игрок провел за «Аруку» 24 матча, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро. Отступные в контракте – 10 миллионов.

    Новости по теме
    Радимов дал прогноз на будущее Абаскаля в «Спартаке» 1
    «Спартак» хочет усилить атаку воспитанником «Барселоны» 4
    ⚡️ «Зенит» рассматривает четырех левых защитников из РПЛ на замену Круговому – среди них спартаковец 13
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+