Мухика не перейдет в «Спартак»: заявление агента

Кристиан Вайн, агент нападающего «Аруки» Рафы Мухики, прокомментировал новость об интересе «Спартака» к игроку.

«Спартак» спрашивал о Мухике, но ничего более. Настоящего интереса к нему нет. Нет никаких шансов на переход», – сказал агент.