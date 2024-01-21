Мухика не перейдет в «Спартак»: заявление агента

Кристиан Вайн, агент нападающего «Аруки» Рафы Мухики, прокомментировал новость об интересе «Спартака» к игроку.
«Спартак» спрашивал о Мухике, но ничего более. Настоящего интереса к нему нет. Нет никаких шансов на переход», – сказал агент.
- 25-летний Мухика – воспитанник «Барселоны».
- Он был в системе каталонцев с 2015 по 2019 год.
- В этом сезоне игрок провел за «Аруку» 24 матча, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро. Отступные в контракте – 10 миллионов.