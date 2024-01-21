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    «Спартак» хочет усилить атаку воспитанником «Барселоны»

    Центральный форвард «Аруки» Рафа Мухика может продолжить карьеру в России.

    На 25-летнего футболиста нацелился «Спартак». Кандидатуру испанца предложил новый спортивный директор Томаш Амарал.

    Отступные в его контракте – 10 миллионов евро. Нападающим также интересуются клубы из Испании, Франции и США.

    • Мухика – воспитанник «Барселоны».
    • Он был в системе каталонцев с 2015 по 2019 год.
    • В этом сезоне игрок провел за «Аруку» 24 матча, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (4)
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    oyabun
    1705827933
    А тот факт что чел в 25 лет играет в никому не известном клубе под названием "Аруки" не должен настораживать?
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    fakeid
    1705828082
    хороший спортивный директор, и игроки интересные))
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