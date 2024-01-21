«Спартак» хочет усилить атаку воспитанником «Барселоны»

Центральный форвард «Аруки» Рафа Мухика может продолжить карьеру в России.

На 25-летнего футболиста нацелился «Спартак». Кандидатуру испанца предложил новый спортивный директор Томаш Амарал.

Отступные в его контракте – 10 миллионов евро. Нападающим также интересуются клубы из Испании, Франции и США.