«Арука» – «Эштрела»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

19 апреля на стадионе «Мунисипал де Арука» состоится ключевой матч за выживание в Примейре. «Арука» и «Эштрела» находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Оба коллектива испытывают трудности с результатами, но именно такие встречи часто становятся судьбоносными в концовке сезона.
«Арука»
«Арука» идeт на 13 месте, имея 30 очков и демонстрируя серию из четырeх матчей без побед. Тем не менее команда регулярно находит путь к воротам соперников, забивая в каждом из последних пяти туров. В атаке выделяется Джейсон – у него 6 голов за сезон, что делает его важнейшей фигурой в структуре игры. При этом оборона нестабильна: 7 пропущенных за 5 матчей, и команда не может выиграть на своeм поле уже 5 игр подряд. Тем не менее ничья с «Бенфикой» (2:2) в прошлом туре стала приятной неожиданностью и придаeт уверенности перед этой игрой.
«Эштрела»
«Эштрела» занимает 15 место и всего в 4 очках от зоны вылета. Клуб проиграл 4 из 5 последних матчей, забив в них всего 2 мяча. Главной проблемой остаeтся реализация – несмотря на наличие Родриго Пиньо с 6 голами, команда не может найти стабильность в атакующих действиях. Оборона также далека от идеала: 7 пропущенных за 5 игр, и в трeх последних матчах коллектив не отличился ни разу. На выезде «Эштрела» не выглядит уверенно, и в этом матче, где важна концентрация, могут возникнуть серьeзные сложности.
Факты о командах:
«Арука»
- Не выигрывает в 5 последних матчах дома
- Забивает в 5 последних матчах
- Пропускает в 4 последних матчах
- В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)
«Эштрела»
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
- В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)
- Проиграла 4 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Арука» – «Эштрела»
Обе команды далеки от оптимальной формы, но «Арука» смотрится предпочтительнее за счeт более уверенной игры в атаке и ничьи с «Бенфикой» в последнем туре. «Эштрела» находится в серьeзном кризисе, и проблемы в атаке делают еe уязвимой даже против нестабильного соперника. «Арука» в состоянии воспользоваться проблемами соперника и взять три очка дома, где давно не побеждала. Однако высокий уровень риска требует осторожного подхода к ставкам.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Аруки» – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Аруки» больше 1.0 – коэффициент 1.70
- Эштрела не забьeт – коэффициент 2.30
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85