«Арука» – «Эштрела»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

19 апреля на стадионе «Мунисипал де Арука» состоится ключевой матч за выживание в Примейре. «Арука» и «Эштрела» находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Оба коллектива испытывают трудности с результатами, но именно такие встречи часто становятся судьбоносными в концовке сезона.

«Арука»

«Арука» идeт на 13 месте, имея 30 очков и демонстрируя серию из четырeх матчей без побед. Тем не менее команда регулярно находит путь к воротам соперников, забивая в каждом из последних пяти туров. В атаке выделяется Джейсон – у него 6 голов за сезон, что делает его важнейшей фигурой в структуре игры. При этом оборона нестабильна: 7 пропущенных за 5 матчей, и команда не может выиграть на своeм поле уже 5 игр подряд. Тем не менее ничья с «Бенфикой» (2:2) в прошлом туре стала приятной неожиданностью и придаeт уверенности перед этой игрой.

«Эштрела»

«Эштрела» занимает 15 место и всего в 4 очках от зоны вылета. Клуб проиграл 4 из 5 последних матчей, забив в них всего 2 мяча. Главной проблемой остаeтся реализация – несмотря на наличие Родриго Пиньо с 6 голами, команда не может найти стабильность в атакующих действиях. Оборона также далека от идеала: 7 пропущенных за 5 игр, и в трeх последних матчах коллектив не отличился ни разу. На выезде «Эштрела» не выглядит уверенно, и в этом матче, где важна концентрация, могут возникнуть серьeзные сложности.

Факты о командах:

«Арука»

Не выигрывает в 5 последних матчах дома

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

«Эштрела»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

Проиграла 4 из 5 последних матчей

Личные встречи 50% (2) 25% (1) 25% (1) 6 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 0.75 4:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:4 Португалия. Примейра, 30 тур Арука 1 : 0 Эштрела Португалия. Примейра, 13 тур Эштрела 2 : 1 Арука Португалия. Примейра, 32 тур Арука 0 : 0 Эштрела Португалия. Примейра, 15 тур Эштрела 1 : 4 Арука

Прогноз на матч «Арука» – «Эштрела»

Обе команды далеки от оптимальной формы, но «Арука» смотрится предпочтительнее за счeт более уверенной игры в атаке и ничьи с «Бенфикой» в последнем туре. «Эштрела» находится в серьeзном кризисе, и проблемы в атаке делают еe уязвимой даже против нестабильного соперника. «Арука» в состоянии воспользоваться проблемами соперника и взять три очка дома, где давно не побеждала. Однако высокий уровень риска требует осторожного подхода к ставкам.

Рекомендованные ставки: