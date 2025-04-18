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«Арука» – «Эштрела»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

18 апреля 2025 13:00
Арука - Эштрела
19 апр. 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 30 тур
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2.1
Победа «Аруки» – коэффициент 2.10
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19 апреля на стадионе «Мунисипал де Арука» состоится ключевой матч за выживание в Примейре. «Арука» и «Эштрела» находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Оба коллектива испытывают трудности с результатами, но именно такие встречи часто становятся судьбоносными в концовке сезона.

«Арука»

«Арука» идeт на 13 месте, имея 30 очков и демонстрируя серию из четырeх матчей без побед. Тем не менее команда регулярно находит путь к воротам соперников, забивая в каждом из последних пяти туров. В атаке выделяется Джейсон – у него 6 голов за сезон, что делает его важнейшей фигурой в структуре игры. При этом оборона нестабильна: 7 пропущенных за 5 матчей, и команда не может выиграть на своeм поле уже 5 игр подряд. Тем не менее ничья с «Бенфикой» (2:2) в прошлом туре стала приятной неожиданностью и придаeт уверенности перед этой игрой.

«Эштрела»

«Эштрела» занимает 15 место и всего в 4 очках от зоны вылета. Клуб проиграл 4 из 5 последних матчей, забив в них всего 2 мяча. Главной проблемой остаeтся реализация – несмотря на наличие Родриго Пиньо с 6 голами, команда не может найти стабильность в атакующих действиях. Оборона также далека от идеала: 7 пропущенных за 5 игр, и в трeх последних матчах коллектив не отличился ни разу. На выезде «Эштрела» не выглядит уверенно, и в этом матче, где важна концентрация, могут возникнуть серьeзные сложности.

Факты о командах:

«Арука»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах дома
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

«Эштрела»

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)
  • Проиграла 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
6
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
0.75
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:4
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 0
19.04.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
2 : 1
09.12.2024
Арука
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
0 : 0
05.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
1 : 4
28.12.2023
Арука

Прогноз на матч «Арука» – «Эштрела»

Обе команды далеки от оптимальной формы, но «Арука» смотрится предпочтительнее за счeт более уверенной игры в атаке и ничьи с «Бенфикой» в последнем туре. «Эштрела» находится в серьeзном кризисе, и проблемы в атаке делают еe уязвимой даже против нестабильного соперника. «Арука» в состоянии воспользоваться проблемами соперника и взять три очка дома, где давно не побеждала. Однако высокий уровень риска требует осторожного подхода к ставкам.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аруки» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Аруки» больше 1.0 – коэффициент 1.70
  • Эштрела не забьeт – коэффициент 2.30
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.1
Победа «Аруки» – коэффициент 2.10
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Автор: Ланьков Роман
Португалия. Примейра Эштрела Арука
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