4 мая на стадионе «Мунисипал де Арука» состоится матч 32-го тура Примейры между «Арукой» и «Каза Пией». Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, а гости стараются сохранить позицию в топ-10 несмотря на спад. Матч важен для обеих команд, поскольку итоговый результат может повлиять на их шансы закрепиться в середине турнирной таблицы.

«Арука»

«Арука» занимает 12-е место с 33 очками. В последнем туре команда уступила «Санта-Кларе» со счeтом 0:2, потерпев четвeртое поражение за пять матчей. За последние 5 игр «Арука» забила 5 голов и пропустила 8, средняя результативность – 1.00 гола за игру, а оборона пропускает 1.60. Лидером атак остаeтся Джейсон, забивший 6 мячей в 31 игре. «Арука» показывает неплохую результативность дома, но часто испытывает проблемы в обороне, особенно против соперников, играющих через быстрые фланги.

«Каза Пия»

«Каза Пия» идeт на 9-м месте с 41 очком, но команда не выигрывает уже 4 тура подряд, проиграв последний матч «Эшторилу» 1:3. За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила 6. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, оборона пропускает 1.20. Лидером атаки остаeтся Кассиано, забивший 11 голов в 26 матчах. Команда нестабильна в обороне, а на выезде не выигрывает 6 матчей подряд, при этом регулярно допускает ошибки при позиционной защите.

Факты о командах:

«Арука»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

«Каза Пия»

Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 17% (1) 33% (2) 50% (3) 3 Забитых мячей 5 0.5 В среднем за матч 0.83 2:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Португалия. Примейра, 32 тур Арука 0 : 0 Каза Пиа Португалия. Примейра, 15 тур Каза Пиа 3 : 1 Арука Португалия. Примейра, 22 тур Каза Пиа 1 : 0 Арука Португалия. Примейра, 5 тур Арука 0 : 1 Каза Пиа Португалия. Примейра, 22 тур Арука 2 : 0 Каза Пиа Португалия. Примейра, 5 тур Каза Пиа 0 : 0 Арука

Прогноз на матч «Арука» – «Каза Пия»

Обе команды подходят к матчу с нестабильными результатами. «Арука» чаще забивает дома и демонстрирует боевой настрой, но уязвима при контратаках. «Каза Пия» нестабильна в обороне, но умеет использовать шансы у чужих ворот благодаря Кассиано. Ожидается, что игра будет открытой, с возможностями для обеих команд.

Хозяева будут стремиться взять инициативу и сыграть на победу перед своими болельщиками. Гости, вероятно, сосредоточатся на контратаках, что может привести к обмену голами. Оборона обеих команд не отличается надeжностью, поэтому исход с забитыми мячами с обеих сторон выглядит вероятным.

Рекомендация: