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Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Каза Пия»: Примейра, 4 мая 2025

03 мая 2025 12:41
Арука - Каза Пиа
04 мая 2025, воскресенье 20:00 | Португалия. Примейра, 32 тур
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6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
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4 мая на стадионе «Мунисипал де Арука» состоится матч 32-го тура Примейры между «Арукой» и «Каза Пией». Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, а гости стараются сохранить позицию в топ-10 несмотря на спад. Матч важен для обеих команд, поскольку итоговый результат может повлиять на их шансы закрепиться в середине турнирной таблицы.

«Арука»

«Арука» занимает 12-е место с 33 очками. В последнем туре команда уступила «Санта-Кларе» со счeтом 0:2, потерпев четвeртое поражение за пять матчей. За последние 5 игр «Арука» забила 5 голов и пропустила 8, средняя результативность – 1.00 гола за игру, а оборона пропускает 1.60. Лидером атак остаeтся Джейсон, забивший 6 мячей в 31 игре. «Арука» показывает неплохую результативность дома, но часто испытывает проблемы в обороне, особенно против соперников, играющих через быстрые фланги.

«Каза Пия»

«Каза Пия» идeт на 9-м месте с 41 очком, но команда не выигрывает уже 4 тура подряд, проиграв последний матч «Эшторилу» 1:3. За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила 6. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, оборона пропускает 1.20. Лидером атаки остаeтся Кассиано, забивший 11 голов в 26 матчах. Команда нестабильна в обороне, а на выезде не выигрывает 6 матчей подряд, при этом регулярно допускает ошибки при позиционной защите.

Факты о командах:

«Арука»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

«Каза Пия»

  • Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
3
Забитых мячей
5
0.5
В среднем за матч
0.83
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
0 : 0
04.05.2025
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 15 тур
Каза Пиа
3 : 1
20.12.2024
Арука
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
1 : 0
18.02.2024
Арука
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 1
17.09.2023
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 22 тур
Арука
2 : 0
25.02.2023
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 5 тур
Каза Пиа
0 : 0
04.09.2022
Арука
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Прогноз на матч «Арука» – «Каза Пия»

Обе команды подходят к матчу с нестабильными результатами. «Арука» чаще забивает дома и демонстрирует боевой настрой, но уязвима при контратаках. «Каза Пия» нестабильна в обороне, но умеет использовать шансы у чужих ворот благодаря Кассиано. Ожидается, что игра будет открытой, с возможностями для обеих команд.

Хозяева будут стремиться взять инициативу и сыграть на победу перед своими болельщиками. Гости, вероятно, сосредоточатся на контратаках, что может привести к обмену голами. Оборона обеих команд не отличается надeжностью, поэтому исход с забитыми мячами с обеих сторон выглядит вероятным.

Рекомендация:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аруки» – коэффициент 6.50
  • Победа «Аруки» – коэффициент 2.20
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.85

6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
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Автор: Воронцов Егор
Португалия. Примейра Каза Пиа Арука
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