- 13 февраля
- 20:51 Стало известно, кто уговорил Карпина не возглавлять сборную Армении 1
- 14 января
- 22:07 Фото Украинец Петраков возглавил сборную Армении. Ранее от должности отказался Карпин 1
- 08:58 Сборная Армении определилась с новым главным тренером
- 10 января
- 19:00 «Пари НН» собирается арендовать защитника сборной Армении
- 13:31 Захарян отреагировал на слухи о планах сменить гражданство
- 23 декабря 2022
- 17:47 «Всем нам чуть-чуть обидно из-за его выбора». Березовский – о решении Захаряна выступать за Россию вместо Армении 1
- 13 декабря 2022
- 11:24 Коваленко – об отказе сборной Армении: «Меня называют предателем. Но я не мог бросить Россию в такой тяжелый период» 8
- 5 декабря 2022
- 10:52 Коваленко: «Выбор в пользу сборной России – это окончательное решение»
- 17 ноября 2022
- 10:03 Слуцкий отказался от работы в сборной Армении
- 14 ноября 2022
- 14:46 Карпин объяснил, почему отказал сборной Армении
- 13 ноября 2022
- 20:06 Карпин: «Было хорошее предложение из Армении» 2
- 11 ноября 2022
- 21:20 Багринцев: «Пиняев и Захарян меня поздравили с тем, что буду играть за Армению» 1
- 10 ноября 2022
- 11:38 Багринцев объяснил, почему решил выступать за сборную Армении, а не России 5
- 8 ноября 2022
- 17:50 Российский полузащитник Багринцев подал документы на получение гражданства Армении 4
- 7 ноября 2022
- 15:59 В сборной Армении прокомментировали новость о переговорах с Карпиным 1
- 14:13 Мостовой: «Не понимаю решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России» 6
- 09:41 Карпин мог возглавить сборную Армении 2
- 21 октября 2022
- 16:30 Байрамян: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении – с ним точно выйдем на Евро-2024» 12
- 1 октября 2022
- 22:50 Видео Талалаев отреагировал на информацию, что может принять сборную Армении 1
- 11:47 В Армении отреагировали на новость о предложении Талалаеву возглавить сборную
- 10:40 Талалаев может возглавить сборную Армении
- 27 сентября 2022
- 23:42 Лига наций. Украина не смогла обыграть Шотландию и осталась в Лиге В
- 26 сентября 2022
- 19:02 Карпин отреагировал на возможную смену гражданства Захаряна 1
- 24 сентября 2022
- 17:53 Лига наций. Украина победила на выезде Армению (5:0)
- 15:21 19-летний Коваленко объяснил, почему выбрал сборную России вместо Армении 3
- 09:58 «Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала ради него исключение?». Колосков – о смене гражданства игрока «Динамо» 10
- 23 сентября 2022
- 14:21 В ФИФА отреагировали на информацию о возможном переходе Захаряна в сборную Армении 5
- 11:37 В Федерации футбола Армении прокомментировали новость о смене гражданства Захаряном