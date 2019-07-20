-
20.07.2019 00:344
-
-
-
-
26.01.2017 10:00«Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотритеВ этом году Кубок Африки исчез с общедоступных экранов. Но играют там по-прежнему весело. «Бомбардир» рассказывает и показывает все самое веселое, что произошло на групповом этапе забытого турнира.2
-
-
-
11.01.2017 10:00Европейский футбол в середине января резко обеднеет. Африканские легионеры едут на родной континент, чтобы сыграть на Кубке Африки. «Бомбардир» рассказывает, почему этот турнир – самое важное из того, что вы можете увидеть зимой.5
-
30.09.2016 15:00Давным-давно Кркич считался первым после Месси. «Барселона» его холила, Испания – лелеяла. Теперь Кркич рубится за суровый «Сток Сити» и хочет выступать за малую родину – Сербию. Денис Беневольский вспоминает другие трансферы на уровне сборных.3