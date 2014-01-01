Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Армавир
|32
|24
|7
|1
|70:16
|+54
|79
|2.
|Афипс
|32
|24
|6
|2
|70:15
|+55
|78
|3.
|Чайка
|32
|17
|7
|8
|51:25
|+26
|58
|4.
|Краснодар-2
|32
|16
|6
|10
|58:37
|+21
|54
|5.
|Черноморец
|32
|15
|6
|11
|45:27
|+18
|51
|6.
|Дружба
|32
|15
|5
|12
|36:46
|-10
|50
|7.
|СКА
|32
|12
|8
|12
|41:38
|+3
|44
|8.
|Спартак-Нальчик
|32
|11
|11
|10
|36:27
|+9
|44
|9.
|Легион
|32
|11
|10
|11
|32:29
|+3
|43
|10.
|Академия им. Понедельника
|32
|12
|6
|14
|26:42
|-16
|42
|11.
|Машук-КМВ
|32
|10
|8
|14
|27:32
|-5
|38
|12.
|Биолог-Новокубанск
|32
|9
|7
|16
|28:44
|-16
|34
|13.
|Алания
|32
|8
|8
|16
|26:41
|-15
|32
|14.
|Динамо Ставрополь
|32
|8
|7
|17
|39:69
|-30
|31
|15.
|Ангушт
|32
|7
|7
|18
|29:56
|-27
|28
|16.
|Кубань-2
|32
|7
|4
|21
|25:69
|-44
|25
|17.
|Анжи-2
|32
|6
|7
|19
|26:52
|-26
|25
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Армавир
|16
|15
|1
|0
|41:3
|+38
|46
|2.
|Афипс
|16
|14
|2
|0
|49:9
|+40
|44
|3.
|Краснодар-2
|16
|11
|3
|2
|37:15
|+22
|36
|4.
|Чайка
|16
|10
|3
|3
|32:12
|+20
|33
|5.
|Черноморец
|16
|10
|2
|4
|30:11
|+19
|32
|6.
|Дружба
|16
|9
|3
|4
|23:17
|+6
|30
|7.
|Спартак-Нальчик
|16
|8
|5
|3
|23:10
|+13
|29
|8.
|Машук-КМВ
|16
|7
|5
|4
|19:16
|+3
|26
|9.
|СКА
|16
|7
|4
|5
|19:11
|+8
|25
|10.
|Легион
|16
|6
|6
|4
|19:15
|+4
|24
|11.
|Академия им. Понедельника
|16
|7
|2
|7
|17:23
|-6
|23
|12.
|Кубань-2
|16
|6
|3
|7
|18:28
|-10
|21
|13.
|Динамо Ставрополь
|16
|5
|5
|6
|18:23
|-5
|20
|14.
|Ангушт
|16
|5
|4
|7
|14:20
|-6
|19
|15.
|Биолог-Новокубанск
|16
|5
|3
|8
|17:22
|-5
|18
|16.
|Алания
|16
|4
|5
|7
|11:12
|-1
|17
|17.
|Анжи-2
|16
|4
|4
|8
|15:16
|-1
|16
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Афипс
|16
|10
|4
|2
|21:6
|+15
|34
|2.
|Армавир
|16
|9
|6
|1
|29:13
|+16
|33
|3.
|Чайка
|16
|7
|4
|5
|19:13
|+6
|25
|4.
|Дружба
|16
|6
|2
|8
|13:29
|-16
|20
|5.
|Легион
|16
|5
|4
|7
|13:14
|-1
|19
|6.
|Черноморец
|16
|5
|4
|7
|15:16
|-1
|19
|7.
|СКА
|16
|5
|4
|7
|22:27
|-5
|19
|8.
|Академия им. Понедельника
|16
|5
|4
|7
|9:19
|-10
|19
|9.
|Краснодар-2
|16
|5
|3
|8
|21:22
|-1
|18
|10.
|Биолог-Новокубанск
|16
|4
|4
|8
|11:22
|-11
|16
|11.
|Алания
|16
|4
|3
|9
|15:29
|-14
|15
|12.
|Спартак-Нальчик
|16
|3
|6
|7
|13:17
|-4
|15
|13.
|Машук-КМВ
|16
|3
|3
|10
|8:16
|-8
|12
|14.
|Динамо Ставрополь
|16
|3
|2
|11
|21:46
|-25
|11
|15.
|Ангушт
|16
|2
|3
|11
|15:36
|-21
|9
|16.
|Анжи-2
|16
|2
|3
|11
|11:36
|-25
|9
|17.
|Кубань-2
|16
|1
|1
|14
|7:41
|-34
|4