Турниры:

Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2014/2015 Россия. Кубок. 2014/2015