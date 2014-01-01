Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 34 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 33 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 32 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 31 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 30 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 29 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 28 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 27 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 26 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 25 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 24 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 23 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 22 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 21 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 19 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 18 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 17 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 16 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 15 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 14 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 13 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 12 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 11 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 10 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 9 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 8 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 7 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 6 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 5 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 3 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 2 тур Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 1 тур
|16 мая, среда
|18:00
|1:0
|4 мая, пятница
|16:00
|1:1
|8 апреля, воскресенье
|16:00
|0:3
|31 марта, суббота
|14:00
|1:1
|17 марта, суббота
|14:00
|0:2
|12 ноября, воскресенье
|15:00
|1:3
|28 октября, суббота
|17:00
|2:1
|15 октября, воскресенье
|17:00
|3:1
|23 сентября, суббота
|17:00
|1:0
|8 сентября, пятница
|19:00
|3:1
|26 августа, суббота
|18:00
|1:1
|4 августа, пятница
|18:00
|2:0