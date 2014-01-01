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    Афипс - результаты

    Город Афипский
    Дивизион Россия-2-я лига Лига Б - группа 1
    Сайт afips-fc.ru
    Стадион Андрей-Арена
    Тренер Дмитрий Петренко
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 34 тур
    27 мая, воскресенье 18:30 0:0
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 33 тур
    20 мая, воскресенье 17:00 2:0
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 32 тур
    16 мая, среда 18:00 1:0
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 31 тур
    11 мая, пятница 18:00 4:0
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 30 тур
    4 мая, пятница 16:00 1:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 29 тур
    28 апреля, суббота 17:00 5:0
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 28 тур
    21 апреля, суббота 17:00 0:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 27 тур
    14 апреля, суббота 17:00 3:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 26 тур
    8 апреля, воскресенье 16:00 0:3
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 25 тур
    4 апреля, среда 17:00 3:0
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 24 тур
    31 марта, суббота 14:00 1:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 23 тур
    24 марта, суббота 16:00 8:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 22 тур
    17 марта, суббота 14:00 0:2
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 21 тур
    10 марта, суббота 17:00 1:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 19 тур
    12 ноября, воскресенье 15:00 1:3
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 18 тур
    8 ноября, среда 17:00 6:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 17 тур
    4 ноября, суббота 15:00 0:2
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 16 тур
    28 октября, суббота 17:00 2:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 15 тур
    21 октября, суббота 14:30 0:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 14 тур
    15 октября, воскресенье 17:00 3:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 13 тур
    11 октября, среда 15:00 0:2
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 12 тур
    6 октября, пятница 17:00 4:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 11 тур
    30 сентября, суббота 15:00 0:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 10 тур
    23 сентября, суббота 17:00 1:0
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 9 тур
    17 сентября, воскресенье 18:00 1:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 8 тур
    8 сентября, пятница 19:00 3:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 7 тур
    2 сентября, суббота 17:00 0:2
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 6 тур
    26 августа, суббота 18:00 1:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 5 тур
    19 августа, суббота 19:00 1:0
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 3 тур
    4 августа, пятница 18:00 2:0
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 2 тур
    28 июля, пятница 17:00 0:1
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 1 тур
    20 июля, четверг 18:00 1:0
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