- 26 февраля
- 08:51 Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
- 9 ноября 2022
- 20:00 Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
- 16 сентября 2022
- 22:32 Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
- 7 августа 2022
- 10:19 Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС 1
- 31 июля 2022
- 10:33 Экс-зенитовец возглавил гонку бомбардиров МЛС 6
- 29 июля 2022
- 20:39 Фото Экс-зенитовцы Ригони и Дриусси вновь стали одноклубниками 3
- 26 июля 2022
- 22:51 Экс-игроки «Зенита» Ригони и Дриусси вновь станут одноклубниками
- 16 июля 2022
- 14:42 Агент Дриусси оценил вероятность возвращения аргентинца в РПЛ
- 26 июня 2022
- 10:15 Экс-зенитовец Дриусси вышел в лидеры списка бомбардиров МЛС 4
- 24 апреля 2022
- 12:26 Дриусси – лучший бомбардир сезона МЛС. Экс-зенитовец опережает Игуаина, Чичарито, Пато 4
- 27 февраля 2022
- 10:53 МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
- 30 сентября 2021
- 18:58 Дриусси – о России: «Я оказался в великой стране и вошел в историю «Зенита» 7
- 29 июля 2021
- 18:49 Фото «Остин» объявил о переходе Дриусси 8
- 26 июля 2021
- 13:44 Sport24: Дриусси выкупит свой контракт у «Зенита» и перейдет в «Остин» из МЛС 9
- 16 мая 2021
- 08:40 Видео МЛС. Гол Чичарито помог «Гэлакси» победить «Остин», это его седьмой мяч в последних пяти матчах