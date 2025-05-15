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Остин - новости команды
Остин
МЛС 2026
Стадион:
Q2
Сайт:
http://www.austinfc.com/
Тренер:
Джош Волфф
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Таблица
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Фото
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
2022.11.09 20:00
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
2022.09.16 22:32
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
2022.08.07 10:19
1
Экс-зенитовец возглавил гонку бомбардиров МЛС
2022.07.31 10:33
6
Фото
Экс-зенитовцы Ригони и Дриусси вновь стали одноклубниками
2022.07.29 20:39
3
Экс-игроки «Зенита» Ригони и Дриусси вновь станут одноклубниками
2022.07.26 22:51
Агент Дриусси оценил вероятность возвращения аргентинца в РПЛ
2022.07.16 14:42
Экс-зенитовец Дриусси вышел в лидеры списка бомбардиров МЛС
2022.06.26 10:15
3
Дриусси – лучший бомбардир сезона МЛС. Экс-зенитовец опережает Игуаина, Чичарито, Пато
2022.04.24 12:26
4
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
2022.02.27 10:53
Дриусси – о России: «Я оказался в великой стране и вошел в историю «Зенита»
2021.09.30 18:58
7
Фото
«Остин» объявил о переходе Дриусси
2021.07.29 18:49
7
Sport24: Дриусси выкупит свой контракт у «Зенита» и перейдет в «Остин» из МЛС
2021.07.26 13:44
3
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