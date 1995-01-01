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    Остин - расписание

    Город Остин
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.austinfc.com/
    Стадион Остин МЛС Стэдиум
    Тренер Джош Волфф
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 04:30 Остин Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк Остин
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 03:30 Хьюстон Остин
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 03:30 Остин Колорадо
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Лос-Анджелес Остин
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 03:30 Остин Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Остин
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 03:30 Остин Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		7 мая, воскресенье 05:30 Портленд Остин
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 03:30 Остин Даллас
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		18 мая, четверг 05:30 Сиэтл Остин
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 03:30 Остин Торонто
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон Остин
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 03:30 Остин Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 03:30 Остин Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Остин
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 03:30 Остин Даллас
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 03:30 Остин Хьюстон
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 02:30 Интер Остин
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Остин
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		13 июля, четверг 05:30 Ванкувер Уайткепс Остин
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 03:30 Остин Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 04:30 Сент-Луис Остин
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 03:30 Даллас Остин
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 03:30 Остин Сиэтл
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Остин
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		18 сентября, понедельник 03:30 Остин Портленд
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Остин
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		25 сентября, понедельник 04:30 Остин Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 04:30 Колорадо Остин
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 03:30 Остин Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Остин Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Сан-Хосе Остин
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