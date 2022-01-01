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МЛС 2026
Команды
Остин
Состав
€ 36 млн
Остин - состав команды
Остин
МЛС 2026
Стадион:
Q2
Сайт:
http://www.austinfc.com/
Тренер:
Джош Волфф
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Damian Las
Вра
-
29
Биро Гилерме
Защ
26
€ 2 млн
5
Сваток Александр
Защ
31
€ 1.2 млн
18
Касканте Хулио
Защ
32
€ 1.2 млн
3
Деслер Миккел
Защ
31
€ 1.2 млн
35
Джорджевич Матея
Защ
23
€ 1 млн
4
Хайнс-Айк Брендан
Защ
31
€ 1 млн
23
Колманич Жан
Защ
26
€ 0.8 млн
15
Белл Джон
Защ
29
€ 0.3 млн
33
Вольф Оуэн
Пол
21
€ 4 млн
14
Сабович Бесард
Пол
28
€ 1.5 млн
77
Плахета Пшемыслав
Пол
28
€ 1 млн
6
Санчес Илие
Пол
35
€ 0.2 млн
30
Joseph Rosales
Пол
-
11
Торрес Факундо
Нап
26
€ 10 млн
9
Васкес Брэндон
Нап
27
€ 5 млн
10
Узуни Мюрто
Нап
31
€ 4 млн
17
Галлахер Джон
Нап
30
€ 1.8 млн
21
Рамирес Кристиан
Нап
35
€ 0.2 млн
1
Brad Stuver
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 5, нападающих: 6
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