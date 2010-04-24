Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. Женская Суперлига
Команды
ЖФК Зенит
Новости
ЖФК Зенит - новости команды
Санкт-Петербург
Россия. Женская Суперлига
Стадион:
Смена
Сайт:
http://w.fc-zenit.ru/
Тренер:
Алексей Тарасюк
Состав
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Краснодару» за 20-летнюю Шубу
25 апреля
3
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
24 апреля
10
Новичка «Зенита» назвали падким на деньги: «Финансовый аспект стоит на первом месте»
5 февраля
11
Фото
Лучший бомбардир в истории «Зенита» перешла в «Спартак»
2025.12.09 14:22
«Спартак» попытается перехватить у «Зенита» молодую Шубу
2025.11.29 17:44
5
«Краснодар» готов зимой продать «Зениту» Шубу за 13 миллионов рублей
2025.11.25 00:24
6
Фото
Женский «Зенит» перекрасил сетку ворот в розовый цвет
2025.10.20 15:45
1
Женский «Спартак» подписал лучшего бомбардира в истории «Зенита» – известна ее зарплата в Москве
2025.10.14 20:55
1
Видео
Глушаков снялся в промо к финалу женского Кубка России
2025.10.09 01:00
Женский «Зенит» назначил нового тренера
2025.10.03 21:47
3
Женская команда «Зенита» победила соперника со счетом 17:0
2025.04.22 09:27
2
Футболистка Якупова рассказала о реакции болельщиков на ее переход из «Зенита» в «Спартак»
2025.03.22 12:12
Футболистка Якупова объяснила свой переход из «Зенита» в «Спартак»
2025.03.22 09:27
1
Мостовой одобрил уход Малкома из «Зенита»: «Нужно выкручивать из жизни максимум»
2025.02.05 16:16
Футболистка «Зенита»: «Мне писали: «Не приезжай в Польшу – мы тебя убьем»
2025.01.17 15:49
7
Футболистка «Зенита»: «Спорт – неблагодарное дело: после 35 ты пенсионер и никому не нужен»
2024.12.30 18:40
3
Футболистка «Зенита» объяснила, почему зрителям нравится смотреть женский футбол
2024.12.30 17:07
9
Видео
Футболистка «Зенита» перешла в «Спартак»
2024.12.20 17:17
1
Футболистка «Зенита» назвала самого симпатичного игрока мужской команды
2024.11.30 14:34
7
Медведев ответил, как женский «Зенит» сыграл бы с Брунеем
2024.11.16 20:24
9
Женский «Зенит» стал чемпионом России в 3-й раз подряд
2024.11.16 19:41
20
Женский «Спартак» крупно уступил дома «Зениту»
2024.07.21 22:25
3
ЖФК «Спартак» проиграл «Зениту»
2024.03.09 21:45
1
Главные новости
Ахметзянов может сменить «Оренбург» на другой клуб РПЛ
08:45
Символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии Радимова
08:25
«Матч ТВ» покажет три игры 9-го тура РПЛ
08:07
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
1
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
1
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
3
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+