Футболистка «Зенита» назвала самого симпатичного игрока мужской команды

Вероника Куропаткина, футболистка ЖФК «Зенита», оценила коллег из мужской команды.

– Кто из мужского «Зенита» тебе нравится больше всех с точки зрения футбольных качеств?

– Андрей Мостовой. Мне реально нравится, как он выкладывается на поле. Я ни разу не видела, чтобы он сыграл в пол силы. Как и Глушенков – у него лучшая игровая химия с легионерами. Так что, отмечу его.

– А кто в «Зените» самый симпатичный?

– Сложный вопрос (смеeтся). Назову Сашу Ерохина. Он классный! Я знаю, что он сам на съeмки какого-либо контента с детьми покупает подарки, радует детишек. Максимально простой в общении человек. Наш парень!

ЖФК «Зенит» оформил 3-е чемпионство подряд.

У мужской команды 6 титулов подряд.

У 35-летнего Ерохина за 7 лет в «Зените» 242 матча, 42 гола, 20 ассистов.

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