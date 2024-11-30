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  • Футболистка «Зенита» назвала самого симпатичного игрока мужской команды

Футболистка «Зенита» назвала самого симпатичного игрока мужской команды

30 ноября 2024, 14:34
7

Вероника Куропаткина, футболистка ЖФК «Зенита», оценила коллег из мужской команды.

– Кто из мужского «Зенита» тебе нравится больше всех с точки зрения футбольных качеств?

Андрей Мостовой. Мне реально нравится, как он выкладывается на поле. Я ни разу не видела, чтобы он сыграл в пол силы. Как и Глушенков – у него лучшая игровая химия с легионерами. Так что, отмечу его.

– А кто в «Зените» самый симпатичный?

– Сложный вопрос (смеeтся). Назову Сашу Ерохина. Он классный! Я знаю, что он сам на съeмки какого-либо контента с детьми покупает подарки, радует детишек. Максимально простой в общении человек. Наш парень!

  • ЖФК «Зенит» оформил 3-е чемпионство подряд.
  • У мужской команды 6 титулов подряд.
  • У 35-летнего Ерохина за 7 лет в «Зените» 242 матча, 42 гола, 20 ассистов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Женская Суперлига Зенит ЖФК Зенит Ерохин Александр Куропаткина Вероника
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1732967261
Пьерохин любимец женщин - всё как в сказке. )
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vvv123
1732968575
А чё фото Куропаткиной не показали, страшная они или как?
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NewLife
1732975343
Бакланкина, тебя надо было спросить, как они в кровати, а то тема остается нераскрытой. Вообще то совсем забыла загорелых ребят, как то не гостеприимно.
Ответить
Spartak_forv@
1732978126
Что ЭТО делает на главной?
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Тинез Розоп
1732978867
Главное здесь , Наш парень! Чисто по человечески, Ероха красава…
Ответить
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