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Южная Корея. Кей-лига
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Ульсан Хендэ
Новости
€ 7 млн
Ульсан Хендэ - новости команды
Ульсан
Южная Корея. Кей-лига
Стадион:
Ульсан-Мунсу-Стэдиум
Сайт:
http://www.uhfc.tv/main.php
Тренер:
Ким Пан-Гон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей
2025.10.01 18:38
5
Клубный ЧМ. «Боруссия» победила (1:0) «Ульсан Хендэ» и выиграла группу
2025.06.26 00:01
Трансляция
«Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025
2025.06.25 20:50
«Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 25 июня 2025 с коэффициентом 1.65
2025.06.24 13:17
Прогноз на точный счет матча «Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025
2025.06.24 10:20
Клубный ЧМ. «Интер» одержал волевую победу над японским клубом, забив на 90+2-й минуте
2025.06.22 08:20
Трансляция
«Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025
2025.06.21 23:50
«Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 22 июня 2025 с коэффициентом 1.6
2025.06.21 12:45
Прогноз на точный счeт матча «Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»: Клубный чемпионат мира, 22 июня 2025 года
2025.06.21 10:13
Клубный ЧМ. «Интер» пропустил гол от Серхио Рамоса и сыграл вничью с мексиканским клубом
2025.06.18 07:50
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Южной Кореи
2025.01.24 17:55
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ и оказался вне зоны плей-офф
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2022.09.01 12:57
1
КЧМ. «Тигрес УАНЛ» победил «Ульсан Хендэ» благодаря дублю Жиньяка и вышел в 1/2 финала
2021.02.04 20:38
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