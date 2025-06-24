25 июня 2025 года на стадионе TQL Stadium состоится матч Клубного чемпионата мира между командами «Боруссия Д» и «Ульсан Хендэ». Ожидается яркая и напряженная игра, ведь обе команды продемонстрировали интересные результаты в последних матчах турнира.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» в последней игре против «Мамелоди Сандаунз» провела захватывающий матч, проиграв 3:4, но на протяжении этого поединка продемонстрировала хорошую атакующую игру, забив 3 гола. В последних 5 играх команда забивает в среднем 3.00 гола за матч, но при этом допускает 1.00 гола. Это говорит о том, что атакующая мощь команды хороша, но в обороне есть некоторые проблемы. «Боруссия Д» не проигрывает в 9 последних матчах, что говорит о стабильности коллектива. В этой встрече они будут фаворитом, учитывая мощную атаку и опыт игры на международной арене.

«Ульсан Хендэ»

«Ульсан Хендэ» в предыдущем матче с «Флуминенсе» продемонстрировал слабость в обороне, проиграв 2:4. За последние 5 матчей команда забивает в среднем 1.40 гола за игру, но также пропускает 2.20 гола за игру. Это подтверждает проблемы с защитой, и именно здесь «Ульсан Хендэ» будет уязвим, особенно против сильных атакующих команд. Несмотря на это, «Ульсан Хендэ» способен создать опасные моменты в атаке, забивая в 9 из 11 последних матчей. Однако матч с «Боруссией Д» будет для них настоящим испытанием.

Факты о командах

«Боруссия Д»

В последних 5 играх забивает в среднем 3.00 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Не проигрывает в 9 последних матчах.

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

«Ульсан Хендэ»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч.

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

Забивает в 9 из 11 последних матчей.

Пропускает в 6 последних матчах.

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»

«Боруссия Д» будет фаворитом этого матча благодаря своей атакующей мощи и стабильности. Однако «Ульсан Хендэ» может создать проблемы в атаке, что делает матч интересным. Ожидаем, что «Боруссия Д» одержит победу, но будет много голов, учитывая атакующие качества обеих команд. Прогнозируем, что «Боруссия Д» выиграет с разгромным счетом, но «Ульсан Хендэ» вполне может забить.

Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Боруссии Д».

Рекомендованные ставки